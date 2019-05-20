Huzur ve Bereket Ayı Ramazan - Yetimlerle Gönüllüleri İftar Sofralarında Buluşturuyorlar

FERİDE PELİN İNAL - Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı, ramazanda yetimler ile gönüllü aileleri iftar sofralarında buluşturuyor.

Gaziantep'te, vakfın "İftar Sofralarında Buluşalım Projesi" kapsamında gönüllüler, evlerinde hazırladıkları yemekleri kardeş ailelerin evlerine götürerek birlikte iftar yapmanın, yetimler ise ramazanda kapılarının çalınmasının mutluluğunu yaşıyor.

Vakfın Yetim Komisyonu Başkanı Hatice Sohbet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi 4 yıldır uyguladıklarını, amaçlarının kardeşlik ortamı inşa etmek olduğunu söyledi.

Kendilerine başvuran gönüllü aileleri, yetim aileleriyle buluşturduklarını anlatan Sohbet, "Aileler, yemeklerini hazırladıktan sonra yetim ailesine konuk oluyor. Birlikte muhabbet ediyorlar, çocuklar kaynaşıyor. Yaptığımız çalışmalar sonucunda bize 'Kapımızı çalan yok, kimsemiz yok' diyorlardı. Bu ailelerin en büyük şikayeti yalnızlıktı. Maddi durumdan çok yalnızlık duygusu kendilerini üzüyordu. Bunun önüne geçmek istedik." dedi.

Sohbet, bugüne kadar 750 ailenin kapısını çaldıklarını, projeye gösterilen yoğun ilgi nedeniyle bu sayının artacağına inandığını vurguladı.

"Çok iyi kalpli insanlar var"

Proje sayesinde çok güzel kardeşlikler kurulduğunu belirten Sohbet, şöyle konuştu:

"İftar yemeğini alıp gitmek gibi görünse de toplumsal etkileri çok fazla. Yetim aileleri, çocuklarının sevilmesinden, statü farkı olmadan aynı sofrada buluşmaktan çok mutlu oluyor. Bu ilişkiler yıl içinde de sürüyor. Mesela iftar sayesinde tanışan ve yıl içinde de görüşen bir ailemiz, yaz tatiline giderken yetim ailesinin çocuklarını da götürmüş. Bu ailelerin sorunu maddiyattan ziyade yalnızlık. Çevreye, dostluğa, arkadaşlığa, baba sevgisine ihtiyaçları var. Özellikle ailelerden babalarıyla birlikte gitmelerini istiyoruz. Yetimlerin baba sevgisine çok ihtiyacı var. 'İnsanlar bencilleşti' deniyor ya hiç öyle değil. Bu projeye başladıktan sonra çok iyi kalpli insanlar olduğunu gördük. Ülkemizde çok iyi insanlar var."

Gönüllü Hayriye Kara, 4 çocuk annesi olduğunu, 3 yıldır projede yer aldığını ve bunun kendilerine huzur verdiğini ifade etti.

Evde yemek yaparken çok mutlu olduğunu dile getiren Kara, "Heyecanlanıyorum, çok özel misafirlerim için hazırlık yapıyorum. Çocuklarımla yaşıt çocukları var. Beraber oynayacaklar, biz muhabbet edip kaynaşacağız. Ailelerin gözündeki ışıltı, çabalarımızın karşılığını aldığımızı gösteriyor." diye konuştu.

Abdulvahap Kara ise daha önceleri de yetimlerin aileleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Böyle bir ortamda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu anlatan Kara, "Yetimlerle ilgili sorumluluklarımız var. Bu manada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evlerine gittiğimizde harika bir atmosfer oluşuyor. Çocukları tanıyoruz. Hayatın devam ettiğini, ramazanın geldiğini hissediyoruz. Monoton hayatın dışında başkaları için bir şey yapmanın keyfine varıyoruz." dedi.

Gönüllülerin iftar yaptığı aile bireylerinden Aynur Duman da 7 yıl önce eşini trafik kazasında kaybettiğini, ardından Hatay'dan Gaziantep'e geldiğini belirtti.

Vakıf yetkililerinin 4 yıl önce evlerine gelmesiyle projeye dahil olduklarını ifade eden Duman, "Bizden çok çocuklar mutlu oluyor. Aileler bizleri ziyaret edince bayramın, ramazanın geldiğini hissediyoruz. Biz farklı insanlarla tanışmaktan, onlar da yetim ailelerini sevindirmekten mutlu oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA