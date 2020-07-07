Hüyük'te üreticinin yüzü çilekten sonra haşhaşla da güldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hüyük'te üreticinin yüzü çilekten sonra haşhaşla da güldü

- Hüyük'te üreticinin yüzü çilekten sonra haşhaşla da güldü Konya'nın organik çilek ve kiraz yetiştiriciliğiyle adını duyuran Hüyük ilçesinde haşhaş üretimi de çiftçiler için önemli bir gelir kaynağını oluşturuyor.

07.07.2020 16:59 | Son Güncelleme: 07.07.2020 17:06

- Hüyük'te üreticinin yüzü çilekten sonra haşhaşla da güldü

KONYA - Konya'nın organik çilek ve kiraz yetiştiriciliğiyle adını duyuran Hüyük ilçesinde haşhaş üretimi de çiftçiler için önemli bir gelir kaynağını oluşturuyor.

Hüyük ilçesinde tarım alanlarında haşhaş ekimi yapan çiftçilerin mahsuldeki verimden dolayı bu yıl yüzünün güldüğü belirtildi. Hüyük Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, Hüyük, Beyşehir ve Seydişehir bölgesinde bu yıl 9 bin dekarlık bir haşhaş ekimine izin verildiğini vurgulayarak, "Haşhaş ekimi biliyorsunuz izine tabi, kontrollü olarak ekiliyor. Bölgemizde bu yıl 9 bin dekarlık alanın 4 bin 700 dekarını haşhaş ekiminde Hüyük ilçesi olarak bizim çiftçimiz ekiyor" dedi. Hüyük ilçesinin özellikle bağlı yerleşim merkezi olan Beyşehir Gölü havzası kenarındaki Kıreli Mahallesinin haşhaş üretiminde önemli bir merkez olduğunu, onlarca yıldır da bu ürünün ekimini yaparak bölgeye önder bir yerleşim merkezi olduğunun altını çizen Ziraat Odası Başkanı Şahin, üretici için haşhaş ekiminin önemli bir gelir kaynağı durumunda olduğunu anlattı.

Hüyük ilçesi olarak bu yıl "haşhaş ekiminden kesinlikle vazgeçmeyiz" diyen çiftçinin mevcut kotayı koruduğunu vurgulayan Şahin, üretimle ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Bölgemizin önemli geçim kaynaklarından birisi olduğu için haşhaş üretiminde mevcut kotayı korumamız noktasında bir yaklaşım sergiledik. Bunda da başarılı olduk. Haşhaş üretiminde dünyada iki üç ülke var, bunlar içerisinde Türkiye başı çekiyor. 700 bin dekarlık bir alana izin alıyor Birleşmiş Milletler'den. Bunu ekmezsek, o zaman BM yarın der ki, 'sizin Afyon ekiminiz düştü, demek ki ihtiyacınız da düştü, kotayı artırmaya gerek yok.' O yüzden gelecek yıllarda kotamızı da koruyamayız. Onun için haşhaşı illa ki ekmemiz, kotayı illa ki korumamız lazım. Her ekildiği yer gibi bölgemiz çiftçisine de önemli bir gelir imkanı sağlıyor. Bu yıl 4 bin 700 dekarlık bir alan için kota aldık. Onun da 4 bin 600 dekarını geçecek şekilde üretim söz konusu oldu bu yıl. Bazı hisseli arazilere ekemedik. Diğerlerine ise ekim gerçekleşti. Bu yıl mahsulümüz de iyi, ürün dondan etkilenmedi, yağışımız da bu yıl ürünü yetiştirecek kadar yağdı. Yani, üretici olarak haşhaş ekiminden bu yıl oldukça memnunuz."

Başkan Şahin, üründe bundan sonra hasat döneminin yaklaştığını da belirtirken, "Çiftçimiz hasat döneminde bunun kabuklarını çuvallıyor. Üreticimiz ardından ürettiği haşhaş kabuğunu Beyşehir'deki Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ya da beldelerdeki toplama merkezlerine teslim ediyor" ifadelerini kullandı.

(ARÖ-FÇ-İP-Y)

Hüyük'te üreticinin yüzü çilekten sonra haşhaşla da güldü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti? Magazin
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi Ekonomi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp Magazin
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı Magazin
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun Güncel
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun
78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi Yaşam
78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçeye 50 kilogram yağış bekleniyor
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçeye 50 kilogram yağış bekleniyor
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi
Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi
Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi
ABD, TikTok ve diğer Çin kaynaklı uygulamaları yasaklanmayı düşünüyor
ABD, TikTok ve diğer Çin kaynaklı uygulamaları yasaklanmayı düşünüyor
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim
Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor
Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Danla Bilic'ten 'Survivor'a katılmayı düşünür müsünüz?' sorusuna gülümseten yanıt: Ben hiç koşamam ki
Danla Bilic'ten "Survivor'a katılmayı düşünür müsünüz?" sorusuna gülümseten yanıt: Ben hiç koşamam ki
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Hulusi Akar Berat Albayrak Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Kemal Sunal Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor İrfan Buz Okan Buruk Cüneyt Çakır Sofiane Feghouli Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Beşiktaş
Şu an buradasınız: Hüyük'te üreticinin yüzü çilekten sonra haşhaşla da güldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 17:26:14. #1.14#
title