Hüyük'te organik çilek bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü

Türkiye'de organik çilek üretiminin önemli merkezlerinden birisi haline gelen Konya'nın Hüyük ilçesinde, bu yıl hasat sezonunun sona ermesiyle üreticinin yüzünün güldüğü bildirildi.

Hüyük Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, yaptığı açıklamada, yörede, bu yıl pandemi döneminin de etkisiyle ürünün, kilosu 8 ile 10 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bulduğunu, hasadının son zamanında ise bu rakamların 14 lira seviyelerine kadar ulaştığını belirtti.

Hüyük'te çilek üretiminin artık tuttuğunu ve ekim alanlarının giderek artış gösterdiğini vurgulayan Şahin, bu yıl 8 bin dekarlık alandaki üretim miktarının 40 bin tona yaklaştığını hatırlattı. Geçen yıl ilçede 7 bin dekar olan çilek üretim sahasının önümüzdeki yıl da 10 bin tona çıkarılmasının hedeflendiğine işaret eden Şahin, bu hedefin tutturulması durumunda üretim miktarının da 50 bin tona ulaşmasının beklendiğini dile getirdi.

İlçede üretilen çileğin iç piyasanın yanı sıra yurtdışına da gönderildiğini anımsatan Şahin, Avrupa ülkelerinden sonra bu yıl Japonya'ya da çilek gönderildiğini aktardı.

İlçede çilek üretimine başlanılmasıyla çiftçinin yüzünün güldüğünü kaydeden Şahin, ilçe dışına pancar çapasına vatandaşların da artık kendi topraklarında çilek üretmeye başladığını anlattı.

Şahin, bölgedeki hava ve toprak şartlarının çileğin aromasını güçlendirdiğine dikkati çekti.

Hüyük çileği, Akdeniz Bölgesi'ndeki otellerin de gözdesi

Şahin, Hüyük'te mayıs ayının son haftalarında başlayan çilek üretiminin kar yağışının olduğu mevsime kadar sürdüğünü anımsatarak, ürünün son zamanlarda Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren otel ve turistik işletmelerin de gözde meyvesi haline geldiğini kaydetti.

Hürriyet Şahin, "Kasım ayının 15'inde çiftçimiz son çileğini alıyor ama aralık ayının sonuna kadar bu süre uzatılabilir. Bu 1,5 aylık dönemde de turizmle iştigal eden firmalar bölgemizde çilek arayışı içerisine giriyorlar. Antalya bölgesinde oteller şu an tarla sahipleriyle anlaşıp bağlantı kurmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar