Husiler, alıkoyduğu 3 gemiyi serbest bıraktı

20.11.2019 19:48 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:48

Güney Kore, Yemen'deki Husilerin alıkoyduğu 2'si Güney Kore'ye ait 3 gemiyi serbest bıraktığını bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Husilerin karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Kızıldeniz'de alıkoyduğu biri Suudi Arabistan'a ait 3 gemiyi ve 16 mürettebatı salıverdiği belirtildi.

Serbest bırakılanlar arasında 2 Güney Kore vatandaşı bulunduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu, ailelerine gerekli bilginin verildiği ifade edilen açıklamada, gelecekte benzer olaylar yaşanmaması için Seul yönetiminin güvenlik önlemlerini artıracağı vurgulandı.

- Gemiler dün alıkonulmuştu

Husiler, dün yaptıkları açıklamada, Kızıldeniz'de Yemen'in Ukban Adası'nın 3 mil açığında 3 geminin alıkonulduğunu duyurmuştu.

Grubun üst düzey yöneticilerinden Muhammed Ali el-Husi, Twitter'dan paylaştığı mesajda, gemileri Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait olduğu düşüncesiyle alıkoyduklarını, Güney Kore'ye ait olduğunun ortaya çıkması durumunda gemilerin serbest bırakılacağını bildirmişti.

Kaynak: AA