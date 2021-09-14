Hüseyin Umutcan Ay kimdir? İTÜ Birincisi Hüseyin Umutcan Ay mezuniyet konuşması! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hüseyin Umutcan Ay kimdir? İTÜ Birincisi Hüseyin Umutcan Ay mezuniyet konuşması!

Haberler.com - Haberler | Gündem
Hüseyin Umutcan Ay kimdir? İTÜ Birincisi Hüseyin Umutcan Ay mezuniyet konuşması!

İTÜ'nün 248'inci yıl birincisi Hüseyin Umutcan Ay, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmadan, ekonomik sorunlara, gençlerin gelecek kaygılarına değinerek, "İstanbul'a bakın; asgari ücretle 4 kişilik ailesini geçindiremediği için intihar eden o güzel insanları görürsünüz" dedi. Bunun üzerine Ay'ın konuşması sosyal medyada gündem oldu. Peki, Hüseyin Umutcan Ay kimdir? İTÜ Birincisi Hüseyin Umutcan Ay mezuniyet konuşması! Hüseyin Umutcan Ay kaç yaşında, nereli? Hüseyin Umutcan Ay hayatı nedir?

İtü Birincisi Hüseyin Umutcan Ay'ın mezuniyet töreninde yaptığı konuşması sosyal medyada gündem oldu. Gelecek kaygısı, kadına yönelik şiddet ve geçim sıkıntısı gibi konulara değinen ve çözüm üretmeye çalıştığını açıklayan Hüseyin Umutcan Ay'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Hüseyin Umutcan Ay kimdir? İTÜ Birincisi Hüseyin Umutcan Ay mezuniyet konuşması! Hüseyin Umutcan Ay kaç yaşında, nereli? Hüseyin Umutcan Ay hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HÜSEYİN UMUTCAN AY KİMDİR?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı törende İTÜ 248'inci yıl birincisi İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği öğrencisi Hüseyin Umutcan Ay'ın birincilik konuşması büyük ilgi gördü.

23 yaşında olan Ay, vatandaşın geçim sıkıntısından, kadına yönelik şiddete ve gençlerin gelecek kaygılarına değinmiştir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Konuşmasının sonunda 'Geriye kalan bizler ve bizim yetiştireceğimiz çocuklar, hegomanların elinde yozlaşmış bu sistemi değiştireceğiz. Değiştirmeliyiz' sözleriyle alkışlandı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

HÜSEYİN UMUTCAN AY MEZUNİYET KONUŞMASI NEDİR?

Kadına yönelik şiddetin çözmek için 1 yıldır çözümler ürettiğini vurgulayan Ay, "Sorguladığınız şeyi öğrenmeye başlarsınız, öğrendiğiniz şey sizi bazen uykularınızdan da edebilir. Ben bu bedeli ağır bir şekilde ödedim. Ve şimdi sizlerle bu yükü paylaşmak istiyorum. Son bir yılım Türkiye'deki kadına şiddetin kökenini araştırmak ve buna bir çözüm üretmekle geçti. Ve sevgili arkadaşlarım ben artık haberler i takip edemiyorum. Çünkü sorunu biliyorum. Çözümü biliyor ve bu çözümü uygulayamıyorken, ben o ölen kadınların kanını elimden çıkaramıyorum. Benim bu yolda ödediğim bedel bu oldu. Fakat bu insanlığın ödediği bir bedelle kıyaslanamaz mı?" diye konuştu.

İstanbul'da asgari ücretle geçinmenin zor olduğunu vurgulayan Ay, "Sadece sorun bu mu? İstanbul'a bakın, asgari ücretle 4 kişilik ailesini geçindiremediği için intihar eden o güzel insanları görürsünüz. O kadar da uzağa gitmeyin sıra arkadaşlarınıza bakın. Sırf deneyim elde edebilmek için haftanın 5 günü 5 kuruş para almadan şirketler tarafından sömürüldüklerini görürsünüz" dedi.

Ay konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Bir de son olarak potansiyel geleceğinize bakın. Orada sırf iş bulamadığı için asgari ücrete mühendislik ve mimarlık yapan akranlarınızı görürsünüz. Karanlıkta olduğumuzu düşünüyoruz biliyorum. Aynı zamanda korkuyoruz da. Sorunları biliyoruz peki çözüm ne? Kaçmak mı? Belki de birileri bizim için her şeyi çözsün diye arkamıza yaslanıp beklemeliyiz. Ya da başımıza gelmediği sürece sorun yokmuş gibi de davranabiliriz.

Hayır, bunu üzülerek söylüyorum ki; bu yolda birbirimizden başka kimsemiz yok. Çünkü unutmayın ki herkes birgün ölür. Buna sizler de dahilsiniz saygıdeğer büyüklerim. Ve geriye kalan bizler ve bizim yetiştireceğimiz çocuklar hegomanların elinde yozlaşmış bu sistemi değiştireceğiz. Değiştirmeliyiz."

Haberler.com - Gündem
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Mehmet Erdem Kaan Yıldırım Kenan İmirzalıoğlu
Spor Kerem Aktürkoğlu Diego Şenol Güneş Ünal Karaman Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Mehmet Nuri Ersoy Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hüseyin Umutcan Ay kimdir? İTÜ Birincisi Hüseyin Umutcan Ay mezuniyet konuşması! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 10:37:49. #1.17#