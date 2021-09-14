İtü Birincisi Hüseyin Umutcan Ay'ın mezuniyet töreninde yaptığı konuşması sosyal medyada gündem oldu. Gelecek kaygısı, kadına yönelik şiddet ve geçim sıkıntısı gibi konulara değinen ve çözüm üretmeye çalıştığını açıklayan Hüseyin Umutcan Ay'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Hüseyin Umutcan Ay kimdir? İTÜ Birincisi Hüseyin Umutcan Ay mezuniyet konuşması! Hüseyin Umutcan Ay kaç yaşında, nereli? Hüseyin Umutcan Ay hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HÜSEYİN UMUTCAN AY KİMDİR?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı törende İTÜ 248'inci yıl birincisi İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği öğrencisi Hüseyin Umutcan Ay'ın birincilik konuşması büyük ilgi gördü.

23 yaşında olan Ay, vatandaşın geçim sıkıntısından, kadına yönelik şiddete ve gençlerin gelecek kaygılarına değinmiştir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Konuşmasının sonunda 'Geriye kalan bizler ve bizim yetiştireceğimiz çocuklar, hegomanların elinde yozlaşmış bu sistemi değiştireceğiz. Değiştirmeliyiz' sözleriyle alkışlandı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

HÜSEYİN UMUTCAN AY MEZUNİYET KONUŞMASI NEDİR?

Kadına yönelik şiddetin çözmek için 1 yıldır çözümler ürettiğini vurgulayan Ay, "Sorguladığınız şeyi öğrenmeye başlarsınız, öğrendiğiniz şey sizi bazen uykularınızdan da edebilir. Ben bu bedeli ağır bir şekilde ödedim. Ve şimdi sizlerle bu yükü paylaşmak istiyorum. Son bir yılım Türkiye'deki kadına şiddetin kökenini araştırmak ve buna bir çözüm üretmekle geçti. Ve sevgili arkadaşlarım ben artık haberler i takip edemiyorum. Çünkü sorunu biliyorum. Çözümü biliyor ve bu çözümü uygulayamıyorken, ben o ölen kadınların kanını elimden çıkaramıyorum. Benim bu yolda ödediğim bedel bu oldu. Fakat bu insanlığın ödediği bir bedelle kıyaslanamaz mı?" diye konuştu.

İstanbul'da asgari ücretle geçinmenin zor olduğunu vurgulayan Ay, "Sadece sorun bu mu? İstanbul'a bakın, asgari ücretle 4 kişilik ailesini geçindiremediği için intihar eden o güzel insanları görürsünüz. O kadar da uzağa gitmeyin sıra arkadaşlarınıza bakın. Sırf deneyim elde edebilmek için haftanın 5 günü 5 kuruş para almadan şirketler tarafından sömürüldüklerini görürsünüz" dedi.

Ay konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Bir de son olarak potansiyel geleceğinize bakın. Orada sırf iş bulamadığı için asgari ücrete mühendislik ve mimarlık yapan akranlarınızı görürsünüz. Karanlıkta olduğumuzu düşünüyoruz biliyorum. Aynı zamanda korkuyoruz da. Sorunları biliyoruz peki çözüm ne? Kaçmak mı? Belki de birileri bizim için her şeyi çözsün diye arkamıza yaslanıp beklemeliyiz. Ya da başımıza gelmediği sürece sorun yokmuş gibi de davranabiliriz.

Hayır, bunu üzülerek söylüyorum ki; bu yolda birbirimizden başka kimsemiz yok. Çünkü unutmayın ki herkes birgün ölür. Buna sizler de dahilsiniz saygıdeğer büyüklerim. Ve geriye kalan bizler ve bizim yetiştireceğimiz çocuklar hegomanların elinde yozlaşmış bu sistemi değiştireceğiz. Değiştirmeliyiz."

Haberler.com - Gündem