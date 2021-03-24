Hurdacının yardım hikayesi duygulandırıyor
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Hurdacının yardım hikayesi duygulandırıyor

24.03.2021 13:36 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:04
Hurdacının yardım hikayesi duygulandırıyor

Şanlıurfa'da 20 yıldır hurdacılık yaparak aile geçimini sağlayan adam, geceleri ise tespit ettiği yardıma muhtaç ailelere gıda yardımında bulunuyor.

Şanlıurfa'da 20 yıldır hurdacılık yaparak aile geçimini sağlayan adam, geceleri ise tespit ettiği yardıma muhtaç ailelere gıda yardımında bulunuyor.

Şanlıurfa'da 20 yıldır sokaklarda hurda toplayarak aile geçimini sağlayan 50 yaşındaki Murat Ayyıldız, hurda toplarken tespit ettiği yardıma muhtaç ailelere, geceleri gıda yardımında bulunuyor. Hayırseverlerin kendisine yaptığı yardımları, kendisinin de gece saatlerinde yardıma muhtaçlara yaptığını belirten Ayyıldız, herkesin yardıma muhtaçlara el uzatmasını istedi. Hurdacılık yaparak üç çocuk büyütüp okutan Ayyıldız, azimle çalışıp herkese örnek oluyor.

"Yardım alan ailelerin tespit edilmesini istemiyorum"

Hurdacılık mesleğini sürdüren Murat Ayyıldız, "Ben eskiciyim. 20 yıldır ben bu işi yapıyorum. Evli ve 3 çocuk babasıyım. Eskicilik yaparak 3 çocuğumu besledim, büyüttüm. Bu işi severek yapıyorum. Bu iş meslekte değil ama mecburen ekmek parası için yapıyorum. Sosyal medyada sesimi duyurmaya çalışıyorum. Çok şükür sesim de duyuluyor. Dışarı illerden yardım gönderiyorlar bize, Allah bin defa hepsinden razı olsun. Bizlere yardım gönderenler de zengin varlıklı insanlar da değil. Mesela İstanbul'da karı koca birileri var evlere temizlik yapmaya gidiyorlar. Bu tür yardıma muhtaç insanlar bizlere yardım gönderiyor. Bu gelen yardımlar, ben daha önceden tespit ettiğim evlere erzak olarak nakit olarak vermeye çalışıyorum. Özellikle ben bu işi kimse görmesin diye gece yapmaya çalışıyorum. Gece yapma sebebim ise bir aileye yapacağım yardımı komşusu görmesin diye yapıyorum. Birkaç tane kimsesiz yaşlı amcamız var. Tabi devlet desteği alıyorlar ama ben gidip onların şahsi temizliklerini yapıyorum. Tırnaklarını kesiyorum, yıkıyorum, saç ve sakal tıraşlarını yapıyorum, ne emrettilerse onları yapıyorum. Tabi bunları Allah rızası için yapıyoruz. Bazı evlere gidiyorum, ayaklarında ayakkabıları yok. Kış aylarında sokakta kalanlar var. Geceleri erzak dağıtırken bu sokaklarda plastik kokusu geliyor. Buda şunu belirtiyor, odun alacak parası yok. Sokaktan topladıkları plastikleri odun diye yakıyorlar. Erzak yardımlarını da kendi tablamla yapıyorum. Allah razı olsun İzmir'den bir arkadaşımız tablayı aldı. Bu araca yüklüyorum üzerine temiz bir örtü seriyorum, erzakları da üzerine koyarak kapı kapı gece saat 12.00 kadar dolaşıyorum. Tek başıma yapıyorum. Benim bir yardımcım da yok. Bana başka bir yardımcı olacak kimsenin de o haneni, o evin muhtaç olduğunu bilmesini istemem. Önce Allah biliyor, sonra ben biliyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Hurdacının yardım hikayesi duygulandırıyor
Hurdacının yardım hikayesi duygulandırıyor
Hurdacının yardım hikayesi duygulandırıyor
Hurdacının yardım hikayesi duygulandırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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