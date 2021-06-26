Hümeyra Ergincanlı cinayeti: Hollanda'da temyiz mahkemesi, sanık Bekir Eraslan'a verilen hapis cezasını 20 yıla yükseltti
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BBC

Hümeyra Ergincanlı cinayeti: Hollanda'da temyiz mahkemesi, sanık Bekir Eraslan'a verilen hapis cezasını 20 yıla yükseltti

Hümeyra Ergincanlı cinayeti: Hollanda'da temyiz mahkemesi, sanık Bekir Eraslan'a verilen hapis cezasını 20 yıla yükseltti
BBC - Haberler | Dünya

Hollanda'nın Rotterdam kentinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Hümeyra Ergincanlı'yı öldüren Bekir Eraslan'a verilen 14 yıl hapis cezası, temyiz mahkemesi tarafından 20 yıla yükseltildi.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Hümeyra Ergincanlı'yı öldüren Bekir Eraslan'a verilen 14 yıl hapis cezası, temyiz mahkemesi tarafından 20 yıla yükseltildi.

'Tedavi görmeden topluma dönmesinin güvenlik sorunu oluşturacağı' gerekçesiyle Eraslan, hapis cezasının yanı sıra, özel bir klinikte zorunlu tedaviye tabi tutulacak.

Aralık 2018'de, 31 yaşındaki Eraslan, "eski kız arkadaşı" olduğunu öne sürdüğü, 16 yaşındaki Rotterdam Tasarım Koleji öğrencisi Hümeyra Ergincanlı'yı okulun bahçesinde sekiz el ateş ederek öldürmüştü.

Eraslan ilk ifadesinde, sosyal medya üzerinden tanıştığı Hümeyra'nın "18 yaşındayım" diyerek kandırdığını bu nedenle sinirlendiğini söylemişti.

Eraslan'ın tehditleri nedeniyle polise başvuran Hümeyra'nın, yeterince korunmadığı ortaya çıktı. Rotterdam Belediyesi, öldürülen genç kızın ailesinden özür diledi.

Güvenlik ve Adalet Bakanlığı müfettişleri, temas yasağına rağmen Eraslan'ın Hümeyra Ergincanlı'yı öldürmesinde, hükümetin ciddi başarısızlığının etkili olduğunu saptadı. Müfettiş raporunda, genç kızın daha iyi şekilde korunabileceği vurgulandı.

Rotterdam Mahkemesi'nde görülen davada Bekir Eraslan, cinayet ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 14 yıl hapis ve özel bir klinikte zorunlu psikolojik tedaviye mahkum edildi.

Mahkeme, cinayetin kasten işlenmediği gerekçesiyle, savcılık tarafından istenen 20 yıl hapis cezası talebini reddetti.

Cinayetin kasıtlı ve planlı olarak işlendiğinde ısrar eden savcı, temyiz başvurusunda bulundu. Cuma günü sonuçlanan temyiz duruşmasında mahkeme, cinayetin planlı ve kasten işlendiğinin hukuken kanıtlandığını belirterek, Eraslan'a verilen hapis cezasını, 14 yıldan 20 yıla çıkardı.

Mahkeme, Eraslan'ın, Hümeyra Ergincanlı'yı öldürme kastıyla, planlı bir şekilde silahlı olarak okula geldiğini belirtti.

Yapılan tıbbi kontrollerde ciddi kişilik bozukluğu saptanan Eraslan, tekrar suç işleme riskinin yüksek olması nedeniyle zorunlu tedaviye tabi tutulacak.

Rotterdam polisi, Hümeyra davasına benzer hataların artık yapılmayacağını, şikayette bulunan bir mağdura ciddi şekilde yardım edilerek korunacağını bildirdi.

Hollanda hükümeti de, ilk kararda hapis cezasının yanı sıra, özel bir klinikte zorunlu tedaviye tabi tutulacak Hümeyra Ergincanlı'nın katili Bekir Eraslan'a verilen 14 yıl hapis cezasının az olduğuna ilişkin tepkiler üzerine, ceza yasasında değişiklik kararı aldı.

Hollanda hükümeti, kasıtsız insan öldürme cezasının üst sınırını 15 yıldan 25 yıla çıkaran bir düzenleme hazırladı.

Hükümete göre, öldürme için verilen 15 yıllık en yüksek ceza, suçun ciddiyeti ile bağdaşmıyor. Bu ciddi suç, kurbanların yakınlarında telafisi imkansız acılara neden oluyor, aynı zamanda toplumda tiksinti ve güvensizlik duygularına yol açıyor.

BBC
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Hümeyra Ergincanlı cinayeti: Hollanda'da temyiz mahkemesi, sanık Bekir Eraslan'a verilen hapis cezasını 20 yıla yükseltti - Haberler
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