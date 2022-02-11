Hülya Avşar "Lezbiyen Karakteri Oynarım"

Kendisi için yazılan sitcom senaryo Avşar kızına hatırlatılınca," Çok istiyorum ama henüz ilerleyemedik" dedi. Beraber rol almak istediğiniz bir komedyen var mı? Sorularına," Yok" cevabını veren Avşar," Sadece bu aralar oyunculuk krizim tutmaya başladı. Çok kıskanıyorum projeleri. Bir sürü güzel işler yapıyorlar ama isim vermeyeceğim. Ben dizi takip etmiyorum onu söyleyeyim. Sinema filmi başlayıp biten şeyleri seviyorum. Bizim yapımcılarımız çok başarılı son zamanlarda" dedi.

Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; Seri katil oynamak ister misiniz sorusuna," Evet ama onun çok iyi yazılması lazım" diyen Hülya Avşar'a oyuncu her rolü oynamalı mı? sorusuna," Eğer ki o rol oynamaya değiyorsa o filmin içerisinde tabi ki yani" dedi. Lezbiyen bir karakter gelse oynayabileceğini söyleyen Avşar," Hiç düşünmedim açıkçası ama eğer ki iyi bir yönetmense ve olayı pornografi hale döndüremeyecekse, günümüzde yaşayan insan olduğu için bu şekilde niye oynamayayım" dedi. Kadir İnanır'ın bir dizi için etek giydiği hatırlatılan Hülya Avşar," Bakın o değiyordu mesela. Hatta o eteği giymesi ağlattı bizi. Böyle olursa tabi ki oynanmalı. Bazen de o kadar ucuzlatıyorlar ki işleri, dediğim gibi yönetmende çok önemli, yönetmen bir süre sonra sapıtıyorsa oynadığın rol ucuzluyor. O zamanda kalk kalkabilirsen altından" diye cevapladı.

14 Şubat sevgililer günü hatırlatılan Hülya Avşar," Yıllardır hatırlatıyorsunuz da, sevgililer günü diye illaki erkek mi olması lazım? Kardeşin olacak, ablan olacak, ailenden biri olacak yan çizersin ya böyle. En son ne zaman kutladığımı hatırlamıyorum. Bizden geçti. Ben hayatımdan memnunum. Yaşadıklarıma sayıyorum" dedi.

Hülya Avşar kimdir?

10 Ekim 1963'te Balıkesir Ayvalık'ta dünyaya gelmiştir. Celal ve Emral Avşar'ın ilk çocuğudur. Helin ve Leyla adında 2 kız kardeşi daha vardır. Anne ve babası Ankara'da memur olarak çalıştıkları için çocukluk yıllarını Ayvalık'ta geçirdi. Liseyi bitirdikten sonra 1979 yılında Mehmet Tecirli ile kısa süreli bir evliliği oldu. Boşandıktan sonra İstanbul'a yerleşen Hülya Avşar, 1983 yılında Bulvar Gazetesi tarafından düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda birincilik aldı. Fakat ertesi gün bir gazetede daha önceden evlilik yaptığı haberi yayınlanınca, kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle tacı geri alındı. Yarışmadan sonra reklam filmlerinde görüldü. 1983 yılında "Haram" filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı. Bu film onun için dönüm noktasıydı. 1980'ların sonunda müzik dünyasına adım atan Avşar, assolist olarak sahnelerde yerini aldı. Müzik eğitimi aldıktan sonra yurt içi ve yurt dışı konserler verdi. 1993 yılında, "Sevginin Gücü" dizisinde oynamasının ardından, 1995'de "Süper Yıldız ", 1998'de "Ah Bir Zengin Olsam", 2000'de "Savunma" dizisinde rol aldı. 2004 senesinde, "Zümrüt" ve "Kadın İsterse" dizilerinde oynadı. 2006 yapımı "Kadın Severse"nin yanı sıra, "Anadolu Kaplanı" dizisinde de konuk oyuncu olarak rol aldı. Medyapım tarafından, talk show formatında yayınlanan Hülya Avşar Show, ilk dijital reji ile çekilen show programı olma özelliğini taşımaktadır. 2000 yılında kendi adını taşıyan "Hülya Dergisi"ni çıkarmaya başladı. Ağırlıklı olarak spor dallarından tenise zaman ayırıyor. Avşar, Mehmet Tecirli'nin ardından ikinci evliliğini, 1997'de üç aylık hamileyken, iş adamı Kaya Çilingiroğlu ile Paris'te gerçekleştirdi. 2005 yılında, "şiddetli geçimsizlik nedeniyle aile birliğinin sarsıldığı" gerekçesiyle tek celsede boşanan Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu çiftin kızları Zehra'nın velayeti Hülya Avşar'a verildi. 2009 – 2012 yıllarında Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışmasında jüri üyeliği yapmıştır. 2015 yılında "Yükselen Yıldız" Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de başlayan yarışma programında jüri koltuğunda oturdu. 12 Kasım 2015 tarihinde Star TV'de başlayan, "Kösem Sultan" dizisinde yer almıştır. 2017 yılının Ocak ayından itibaren Star TV'de "Bir Hülya Avşar Sohbeti" adlı program yapmaya başladı. 2018 yılında "Selfie" adlı komedi filminde oynadı fakat sinemalarda gösterilen film beklenilen dönüşü alamadı. 2019'da "Saymadım Kaç Yıl Oldu" adlı albümünü sevenlerine sundu. En son Fox TV'de yayınlanan "Masumiyet" dizisinde rol aldı.

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