Hulusi Kentmen kimdir? Hulusi Kentmen kaç yaşında, nereli, hayatı ve biyografisi nedir?

Türk sinema oyuncusu ve tiyatro sanatçısı olan Hulusi Kentmen kimdir? Hulusi Kentmen kaç yaşında, nereli, mesleği, hayatı ve biyografisi nedir?

Türk sinema oyuncusu ve tiyatro sanatçısı olan Hulusi Kentmen kimdir? Hulusi Kentmen kaç yaşında, nereli, mesleği, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

HULUSİ KENTMEN KİMDİR?

Hulusi Kentmen (20 Ocak 1912, Tırnovo - 20 Aralık 1993, İstanbul), Türk sinema oyuncusu ve tiyatro sanatçısıdır.

HAYATI

İzmit Körfezi'nde büyüdü. Akçakoca İlkokulu'nun tiyatro salonunda ilk sanat denemelerini yaptı]. Deniz Kuvvetlerinde astsubay olarak görev aldı. Astsubaylık görevi 1961 yılında sona erdi. Üstlerinin hoşgörüsüyle askerlik mesleğini sona erdirene kadar sanat icra etti. Halkevleri'nde tiyatroya başladı. Burhan Tepsi tarafından keşfedildi. Bilinen ilk oyunlarını, Rahmi Dilligil tarafından kurulan Ses Tiyatrosu'nda oynadı. Halkevi'nde Reşit Baran'ın yönettiği[5] Hisse-i Şaiya oyunuyla profesyonel olan Kentmen, 1942'de Sürtük filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. İlk ciddi rolünü Ferdi Tayfur'un Senede Bir Gün adlı filmiyle oynadı. Sinemaya başladıktan sonra da zaman zaman tiyatro oyunlarında sahne aldı. Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen Çatallı Köy oyununda rol aldıktan sonra 1965 yılında bu oyunu, oyuna konu olan köyde (Afyon'un Emirdağ ilçesinin Çatallı Köy'ünde) Hüseyin Baradan, Şahin Tek ve diğer oyuncularla birlikte sahneledi.Kurduğu Hulusi Kentmen Tiyatro Topluluğu ile çeşitli oyunları sahneye koydu, turneye çıktı. Bazı televizyon reklamlarında rol aldı.

Tatlı-sert ve babacan tarzı ile çoğu filmlerinde baba, komiser, bahçıvan, hakim vb. roller üstlendi, birçoğunda kendi adıyla oynadı. Karakter oyuncusu olarak simgeleşti. Sinemada bıraktığı etkiyle halk arasında, babacan, tatlı- sert erkek karakterini ifade etmek üzere "Hulusi Kentmen gibi" deyişi yerleşti.

Birçok filminde, Kentmen'i, Kemal Ergüvenç, bazı filmlerinde ise Rıza Tüzün seslendirdi. Kentmen, 1942-1988 yılları arasında 500'e yakın filmde rol aldı.

1938'de Refika Kentmen'le evlendi. Volkan adlı bir oğlu ve daha sonra iki torunu oldu. Amatör olarak fotoğrafçılıkla da ilgilendi ve keman çaldı. 1980 yılında İzmir Fuarı'nda Akasyalar Gazinosu'nda Hülya Koçyiğit'in kadrosunda çıktı; keman çalıp parodiler yaptı. Türk sinemasında bir klasik olan oyuncu 81 yaşında 20 Aralık 1993'te böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. Karacaahmet Mezarlığı'nda yatmaktadır. Ölümünün 21. yıldönümünde İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin düzenlediği bir etkinlikle anıldı. Sanatçının aslına oldukça benzer balmumu heykeli yapıldı. Sanatçının 1956 model aracı da bu etkinlikte sergilendi. Ekim 2020'de İzmit'te hayatının bir bölümünün geçtiği evin müze yapılması kararlaştırıldı.

OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

• O Adam (Mebrure Alevok) - 1943 Ses Tiyatrosu

• Çatallı Köy - 1965 İstanbul Şehir Tiyatroları

FİLMLERİ

Paranın Gücü 1988

Acı Su 1988

Donanmanın Gülü 1987

Füze Nuri 1987

Acımak Tevfik Hayri 1985

Berduşlar Sosyetede 1984

Alev Alev 1984

Adile Teyze 1982

Şıngırdak Şadiye 1982

Kimbilir/ Kibariye 1981

İntikam Yemini 1981

Şabancık 1981

Tanrıya Feryat Memduh Bey 1980

Fadile 1979

Canikom 1979

Nokta İle Virgül Paldır Küldür 1979

Yorgun Savaşçı Kahveci Hasan Efendi 1979

Taşı Toprağı Altın Şehir 1978

Minik Serçe Salih 1978

Yadeller 1978

Kara Murat Devler Savaşıyor 1978

Ölüm Çemberi/ Kanlı Hayat 1978

Bizim Kız Adil Bey 1977

Sivri Akıllılar 1977

Ah Bu Ne Dünya 1977

Öl Seve Seve 1977

Her Gönülde Bir Aslan Yatar 1976

Alev 1976

Bıktım Her Gün Ölmekten 1976

Kan Kardeşler 1976

Meraklı Köfteci Komiser Niyazi 1976

Tuzak Avni Baba 1976

Gel Barışalım 1976

Öyle Olsun Hulusi 1976

Sıralardaki Heyecan 1976

Adana Urfa Bankası 1976

Ah Bu Gençlik (film, 1976) 197

Bıktım Bu Hayattan 1976

Evlilik Şirketi 1976

Gülşah Küçük Anne 1976

Ne Alırsan İki Buçuk 1976

Beş Milyoncuk Borç Verir Misin 1975

Minik Cadı 1975

Acele Koca Aranıyor 1975

Ateş Böceği 1975

Delisin Mümtaz 1975

Hababam Taburu 1975

İntihar 1975

Ah Nerede 1975

Curcuna 1975

Evcilik Oyunu Mümtaz 1975

Haydi Gençlik Hop Hop 1975

Sevgili Halam 1975

Çapkın Hırsız Hakkı 1975

Üç Kağıtçılar 1975

Baba Bizi Eversene, Fazıl Bey 1975

Yüreğimde Yare Var 1974

Kara Murat Ölüm Emri 1974

Kardeş 1974

Esir Hayat Hüseyin 1974

Cici Kız Asım Bey 1974

Deli Ferhat 1974

Çam Sakızı 1974

Kara Murat Kardeş Kanı 1974

Salak Milyoner Babacan Komiser 1974

Yüz Liraya Evlenilmez 1974

Düşmanlarım Çatlasın 1974

Yumurcak/ Veda 1974

Uyanık Kardeşler 1974

Yalancı Yarim Derviş Başak 1973

Aşkın Zaferi/ Aşk ve Vatan 1973

Vurgun 1973

Yeryüzünde Bir Melek 1973

Soyguncular 1973

Oh Olsun 1973

Bitirim Kardeşler 1973

Hayat Bayram Olsa Musa Ateşoğlu 1973

Kaynanam Kudurdu 1973

Keloğlan ile Cankız 1973

Kızın Varsa Derdin Var 1973

Özleyiş Murat 1973

Ağlıyorum 1973

Öksüzler Komiser Niyazi 1973

Zehra 1972

Şahmeran 1972

Ekmekçi Kadın Arif 1972

Yumurcak Küçük Şahit Komiser 1972

Üç Sevgili 1972

Tatlı Dillim 1972

Sev Kardeşim 1972

Aşkım Kaderim Oldu 1972

Gönül Oyunu 1972

Gülüzar 1972

O Ağacın Altında 1972

Sevgili Hocam 1972

Üç Mahkum 1972

Para 1972

Afacan Harika Çocuk 1972

İtham Ediyorum 1972

Senede Bir Gün 1971

Yumurcağın Tatlı Rüyaları 1971

Bebek Gibi Maşallah 1971

Belanın Kralı Seyfullah Bey 1971

Kezban Paris'te 1971

Satın Alınan Koca Kemal 1971

Beklenen Şarkı 1971

Gülüm, Balım, Çiçeğim 1971

Keloğlan 1971

Ali Baba Kırk Haramiler Emir 1971

Keloğlan Aramızda 1971

Ömrümce Unutamadım- Ömrümce Aradım 1971

Ateş Parçası Ulvi 1971

Bicirik İş Başında 1971

Ali Cengiz Oyunu 1971

Biricik İş Peşinde 1971

Güllü 1971

Üç Kabadayı 1971

Oyun Bitti Hayrullah Bey 1971

Sezercik Yavrum Benim 1971

Kezban Roma'da 1970

Afacan 1970

Güzel Şoför Kamil 1970

Küçük Hanımın Şoförü 1970

İşportacı Kız Hulusi Bey 1970

Küçük Hanımefendi (film, 1970) Ömer in dayısı 1970

Saadet Şehri 1970

Sosyete Şakir 1970

Kaçak 1970

Söz Müdafanın 1970

Yumurcak Köprüaltı Çocuğu Hilmi Orkan 1970

Yumurcak 1969

Ayşecik Yuvanın Bekçileri 1969

Ateşli Çingene 1969

Altın Kalpler 1969

Kınalı Yapıncak 1969

Kızım ve Ben 1969

Serseri Kabadayı 1969

Tel Örgü 1969

Kınalı Keklik Muhtar 1969

Cilveli Kız Hayrullah Bey 1969

Boş Çerçeve Osman 1969

Melikşah 1969

Bağdat Hırsızı 1968

İstanbul Tatili 1968

Gül ve Şeker 1968

Atlı Karınca Dönüyor 1968

Hırsız Kız 1968

Kadın Asla Unutmaz 1968

Bizansı Titreten Adam 1967

Pranga Mahkûmu Mansur Paşa 1967

Bir Katil Sevdim 1967

Şark Yıldızı 1967

Osmanlı Kabadayısı Haşmet Paşa 1967

Ringo Kazım 1967

Paşa Kızı 1967

Kenarın Dilberi 1966

Denizciler Geliyor 1966

Efkârlıyım Abiler 1966

Affet Sevgilim 1966

Sokak Kızı 1966

Çıtkırıldım Cemil Akın 1966

Kart Horoz 1965

Senede Bir Gün 1965

Sevgili Öğretmenim 1965

Yalancı 1965

Bir Gönül Oyunu 1965

Kumarbaz 1965

Sevişmek Yasak 1965

Cici Kızlar 1965

Şepkemin Altındayım 1965

Babasına Bak Oğlunu Al 1965

Şoförün Kızı 1965

Hacı Baba 1965

Şeker Gibi Kızlar Kenan 1965

Kırık Hayatlar 1965

Serseri Aşık 1965

Hıçkırık 1965

Keşanlı Ali Destanı 1964

Affetmeyen Kadın 1964

Çanakkale Aslanları 1964

Kimse Fatma Gibi Öpemez Necati 1964

Öksüz Kız 1964

Öp Annemin Elini 1964

Öpüşmek Yasak 1964

Hizmetçi Dediğin Böyle Olur 1964

Adalardan Bir Yar Gelir Bizlere 1964

Aslan Marka Nihat (Aşk Otobüsü) 1964

Taşralı Kız Fazıl 1964

Bir İçim Su 1964

Koçum Benim 1964

Ağaçlar Ayakta Ölür Asım 1964

Katilin Kızı Hulusi Örmen 1964

Badem Şekeri 1963

Beni Osman Öldürdü 1963

Sayın Bayan 1963

Tatlı Sert 1963

Kendini Arayan Adam 1963

Küçük Beyin Kısmeti 1963

Ayşecik Fakir Prenses 1963

Beyaz Güvercin 1963

Tosun İle Yosun 1963

Adanalı Tayfur 1963

Yavaş Gel Güzelim 1963

Şaşkın Baba 1963

Aşk Yarışı 1962

Çifte Kumrular 1962

Lekeli Kadın 1962

Beş Hikaye 1962

Zorlu Damat Gönül`ün Babası 1962

Ayşecik Ateş Parçası 1962

Rıfat Diye Biri Zekai 1962

Belalı Torun 1962

Gönül Avcısı 1962

Ekmek Parası 1962

Ayşecik Yavru Melek 1962

Çam Sakızı 1962

Çifte Nikah 1962

Mağrur Kadın 1962

Meteliksiz Aşıklar 1962

Memnu Meyva 1962

Ne Şeker Şey 1962

Külhan Aşkı 1962

Küçük Hanım Avrupa'da Kaptan 1962

Biz de Arkadaş mıyız? Necdet 1962

Altın Kalpler 1961

Benim Küçük Meleğim 1961

İki Yetime 1961

Sevimli Haydut 1961

Tatlı Günah 1961

Düğün Alayı 1961

Karanlıkta Yaşayanlar 1961

Melekler Şahidimdir 1961

Mahalleye Gelen Gelin 1961

Aşktan da Üstün 1960

Yangın Var Hilmi Bey 1960

Kanlı Firar Komiser 1960

Bir Gelin Gitti 1960

Ayşecik 1960

Tayfun

Cilalı İbo'nun Çilesi 1960

Ayşecik Şeytan Çekici 1960

Ölüm Peşimizde Kadir Usta 1960

Düşman Yolları Kesti 1959

Fedakar Kaptan 1959

Vatan Uğruna 1959

Dertli Irmak 1958

Meçhul Kahramanlar 1958

Ceylan Emine 1957

Kara Bahtım 1957

Gelinin Muradı 1957

Beni Şafakta Vurdular 1957

Aşıklar Kabesi Mevlana 1956

Ebediyete Kadar 1955

Kanlı Pınar 1955

Yörük Ali 1955

Canlı Karagöz/ Mihriban Sultan 1954

Efelerin Efesi 1952

Bergama Sevdaları 1952

İki Kafadar Deliler Pansiyonunda 1952

Barbaros Hayrettin Paşa 1951

Lüküs Hayat 1950

Çete, 1950

Estergon Kalesi, 1950

Zülfikârın Gölgesinde 1950

Er Meydanı 1949

Kadın 1948

İstiklal Madalyası 1948

Kerim'ın Çilesi 1947

Senede Bir Gün 1946

Sürtük 1942