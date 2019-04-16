Hükümete Yakın Gazeteci, Davutoğlu'nun Kuracağı Yeni Parti İçin Tarih Verdi

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, yeni parti kurulacağı iddialarıyla ilgili olarak "Sayın Davutoğlu'nun oluşumu artık 'Gül ve ekibi' ile köprüleri iyice atmış. Ve parti bir ay içerisinde deklarasyon yayınlayıp iki ay içerisinde tabelasını asacakmış. Deklarasyona eski AK Parti milletvekillerinden 50-60 kişinin, eski bakanlardan 5-6 kişininde imza atacağını duydum" dedi.

Hasan Öztürk, Yeni Şafak'ta "İki partiden ilki iki ay içinde tabelasını asacak" başlığıyla yayımlanan yazısında "2018'in 12'nci ayının 11'nci gününde bu köşede, 'Pusuda bekleyenler 31 Mart 2019'dan sonra parti kuracakmış. Ama bu tek bir parti değilmiş. İki parti yoldaymış' demiştik" hatırlatmasında bulundu.

Öztürk şöyle devam etti:

DAVUTOĞLU, ESKİ BAKANLARI DA YANINA ALACAK

İki parti dedik ya bunlardan birincisi, eski Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu'nun başını çektiği eski bakanlardan Ömer Dinçer gibi isimlerin de içinde bulunduğu grup.

Ankara'da harıl harıl 'istişare' yapıyorlar. Anadolu'da değişik vesilelerle boy gösteriyorlar. Medyada kendilerine yakın yazar ve akademisyenler eliyle 'Yeni bir siyasi söylem gerekli' çıkışı yapıyorlar.

Ahmet Davutoğlu

GÜL VE BABACAN AYRI PARTİ KURACAK

İkinci oluşum ise 11'nci Cumhurbaşkanı Sayın Abdulllah Gül'ün organizasyonunda Ali Babacan'ın kuracağı parti.

"GÜL VE EKİBİ FRENE BASTI"

Abdullah Gül'ün, 24 Haziran seçimleri sırasında 'çatı aday' olmayı 'geniş bir mutabakata' bağlaması ve o 'geniş mutabakat'ın oluşmaması nedeniyle 'aday olmaması' hafızalarımızdayken, 31 Mart seçimlerinden sonra Ak Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın yüzde 52 oy alması nedeniyle, frene bastığını öğrendik.

Abdulllah Gül

Demek ki kendilerine yakın kamuoyu araştırmacılarının 'AK Parti yüzde 35 oy alacak, MHP ise bitti' türlü haberler onları heyecanlandırırken, seçim sonrası Ak Parti'nin aldığı yüzde 44.5, MHP'nin 7,30'luk oy oranı Sayın Gül'ü 'Bir süre daha bekleyelim, biraz daha yıpransınlar' garanticiliğine itmiş.

ATALAY, İKİ PARTİ FİKRİNE KARŞI ÇIKIYOR

Beşir Atalay, iki parti kurulması fikrine şiddetle karşı çıkıyormuş. Tek bir partinin kurulması için hala çaba sarf ediyormuş.

Beşir Atalay

"50-60 VEKİLLE 2 AY İÇERİSİNDE TABELA ASACAK" İDDİASI

Çünkü, Sayın Davutoğlu'nun oluşumu artık 'Gül ve ekibi' ile köprüleri iyice atmış. Ve parti bir ay içerisinde deklarasyon yayınlayıp iki ay içerisinde tabelasını asacakmış. Deklarasyona eski AK Parti milletvekillerinden 50-60 kişinin, eski bakanlardan 5-6 kişininde imza atacağını duydum.