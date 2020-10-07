Hükümet düşmesi ne demektir, ne anlama gelir? Hükümet nedir? Hükümet düşerse ne olur?

KKTC'de hükümetin düşmesinin ardından vatandaşlar hükümet düşmesi ne anlama gelir, hükümet nedir gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Peki hükümet düşmesi ne demektir? Hükümet düşmesi nedir, hükümet nedir? Tüm cevaplar haberimizde...

Son dakika KKTC'de hükümet düştü. Koalisyondaki bir partinin çekilmesinden dolayı hükümet düştü. Peki hükümet düşmesi ne demektir? Hükümet düşerse ne olur?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hükümet ortağı Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, Parti Meclisi toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, HP'nin hükümetten çekildiğini duyurdu.

HÜKÜMET NEDİR?

Hükûmet, Bakanlar Kurulu, Kabine, Devlet Yönetimi, Yürütme ya da Yürütüm; bir devletin yönetimi ve yönetimden sorumlu küme. Hükûmet, politik bir aygıt içindeki görevliler tarafından politika ve kararların uygulanması sürecidir. Aynı zamanda bağlayıcı politik kararların alınmasından sorumlu görevlilerden oluşmuş kümeye de hükûmet denir.

Tarihteki hükûmetlerin neredeyse hepsinin başında monarklar ya da imparatorlar bulunurdu. Çağdaş toplumların çoğunda, hükûmetlerin başında, iktidarı kalıtım yoluyla edinmeyen, uzmanlık ve niteliklerine dayanarak seçilen ya da atanan görevliler bulunmaktadır. Bazı monarşilerde hükümdara ilaveten atanmış veya seçilmiş bir hükûmet de bulunabilir.

HÜKÜMET DÜŞMESİ NE DEMEKTİR?

Hükümetin düşmesi, Meclis içerisindeki çoğunluğun sağlanamaması ve hükümetin güvenoyu alamaması anlamına gelmektedir. Yani Meclis'teki çoğunluk sağlanamaz ve hükümet güvenoyu alamazsa hükümet düşmesi olur. Buna koalisyon ortaklarından bir partinin ayrılması durumu da dahil edilmektedir. Yani koalisyondaki bir partinin çekilmesinden sonra hükümet de düşebilir. Koalisyon ortağının ayrılması nedeniyle hükümet çoğunluğu sağlayamamış olabilir. Bu da hükümet düşmesi anlamına gelmiş olmaktadır.

Örneğin KKTC'de seçimlerin ardından yeterli çoğunluk sağlanamadığı için koalisyona gidilmişti. Fakat bugün "Halkın Partisi" yapılan açıklamaya göre hükümetten çekilme kararını açıklamıştı. Haliyle Halkın Partisi'nin koalisyondan çekilme kararı almasıyla hükümet düştü.