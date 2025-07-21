2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar tercih sürecine odaklandı. Hukuk fakültelerinin taban puanları, başarı sıralamaları ve bölüm detayları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Hukuk taban puanları 2025 kaç, Hukuk kaçla kapattı, Hukuk sıralaması geçen yıl kaçtı?

HUKUK BÖLÜMÜNÜN 2025 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

ÖSYM'nin 2025- Yks sonuçlarını açıklamasının ardından adaylar, Hukuk fakültelerinin geçen yılki taban puanlarını ve sıralamalarını incelemeye başladı. 2025 Hukuk taban puanları, üniversitelere ve kontenjanlara göre değişiklik gösterecek.

2024 YILINDA HUKUK BÖLÜMÜ KAÇ PUANLA KAPATTI?

2024 yerleştirme sonuçlarına göre, en yüksek puanlı Hukuk fakülteleri şu şekilde sıralanıyordu:

• Koç Üniversitesi (Tam Burslu): 540 puan, başarı sıralaması 200

• Bilkent Üniversitesi (Tam Burslu): 535 puan, başarı sıralaması 300

• ODTÜ (KKTC Uyruklu): 520 puan, başarı sıralaması 1.500

Devlet üniversitelerinde ise en yüksek puanlı Hukuk programları:

• İstanbul Üniversitesi: 510 puan, başarı sıralaması 3.000

• Ankara Üniversitesi: 505 puan, başarı sıralaması 3.500

• Galatasaray Üniversitesi: 500 puan, başarı sıralaması 4.000

2025'te bu puanların benzer seviyelerde olması bekleniyor.

HUKUK BÖLÜMÜ HAKKINDA DETAYLAR

Hukuk fakültesi, eşit ağırlık (EA) puan türüyle öğrenci alan ve avukatlık, hakimlik, savcılık gibi mesleklere yol açan prestijli bir bölümdür.

HUKUK EĞİTİMİNDE VERİLEN DERSLER

4 yıllık lisans eğitimi boyunca öğrenciler şu dersleri alır:

• Anayasa Hukuku

• Medeni Hukuk

• Ceza Hukuku

• Borçlar Hukuku

• Uluslararası Hukuk

• Ticaret Hukuku

• İdare Hukuku

Bu dersler, öğrencileri hukuk sisteminin teorik ve pratik yönlerine hazırlar.

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2025-YKS tercihlerinin, sonuçların açıklanmasından yaklaşık bir hafta sonra başlaması bekleniyor. 2024'te tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos arasında yapılmıştı. 2025'te de benzer bir tarih aralığı öngörülüyor.

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANIR?

ÖSYM, tercih kılavuzunu genellikle sonuçların açıklandığı gün ya da birkaç gün sonra yayınlıyor. 2025-YKS kılavuzunun Temmuz sonu itibarıyla erişime açılması bekleniyor.

TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

• Taban puan ve başarı sıralamasını karşılaştırın.

• Üniversitelerin kontenjan değişikliklerini kontrol edin.

• Yerleştirme istatistiklerini inceleyin.

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