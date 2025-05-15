Hudutsuz Sevda Zeynep ölüyor mu, Zeynep'e ne oldu (SEZON FİNALİ)?

Hudutsuz Sevda'nın yeni bölüm fragmanında Zeynep karakterinin düğün sahnesi izleyicileri endişelendirdi. Peki, Hudutsuz Sevda Zeynep ölüyor mu, Zeynep'e ne oldu?

HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fikret ve Halil İbrahim, beklenmedik bir iş birliğiyle dengeleri değiştirmeye hazırlanırken, Zeynep ailesiyle ilgili zor bir kararın eşiğine gelir. Didem, Esma'nın Halil İbrahim'le yakınlığını engellemek için harekete geçerken, Ferhat'ın tehlikeli hamlesi büyük bir felaketin kapısını aralar.

Fikret ve Halil İbrahim'in iş birliği nasıl sonuçlanacak? Ferhat'ın hamlesi kimi hedef alıyor?

HUDUTSUZ SEVDA ZEYNEP ÖLÜYOR MU, ZEYNEP'E NE OLDU?

Hudutsuz Sevda'da Zeynep'in durumu bu akşam yeni bölümde belli olacak.

İşte Zeynep'n izleyenleri endişelendiren o anları:



HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

Cezaevinde saldırıya uğrayan Zeynep hemen hastaneye kaldırılır. Halil İbrahim, Zeynep'e bunu yapanlardan hesap sormak için harekete geçer. Kızının başına geleni duyan Rızvan Leto çaresizce üzülür. Ekibiyle Nihat'ın mekanına saldıran Halil İbrahim, Hakan'ı yakalar. Zeynep'in intikamını almak için Hakan'ı öldürecek midir? Durumu kötü olan Zeynep kurtulacak mıdır?