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Yüksel Yıldırım'dan kendisini eleştiren taraftarına olay yanıt: Bu akşam kulübe gel

Yüksel Yıldırım'dan kendisini eleştiren taraftarına olay yanıt: Bu akşam kulübe gel
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Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Çorum FK maçının ardından sosyal medyadan kendisiyle ilgili paylaşım yapan taraftara cevap vererek kulübe davet etti. İşte ayrıntılar...

  • Samsunspor, Süper Lig'de ilk 5 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı; son olarak Çorum FK'ya sahasında 5-1 yenildi.
  • Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kendisini eleştiren taraftarına 'Bu akşam kulübe gel. Hesabı kitabını getir, yapalım' diyerek yanıt verdi.

Süper Lig’de sezona istediği başlangıcı yapamayan ve son olarak Çorum FK karşısında sahasında 5-1'lik ağır bir mağlubiyet alan Samsunspor'da sular durulmuyor. Kırmızı-beyazlı ekip ligdeki ilk 5 haftada yalnızca 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak beklentilerin uzağında kalırken, alınan sonuçlar taraftarların tepkisine yol açtı.

TARAFTARDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Kötü gidişatın ardından sosyal medya üzerinden tepkisini dile getiren bir Samsunspor taraftarı, kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ı hedef alarak, "Samsunspor A.Ş'nin hisseleri Yüksel Yıldırım'ın. Samsunspor'un sahibi o değil. Samsunspor'u o kurmadı. Samsunspor'u Samsunspor o yapmadı. 1 verdiyse 11 aldı, inkar ediyorsa HODRİ MEYDAN. Hesabı kitabı dökelim ortaya. Samsunspor'un bir sahibi var, o da biziz!'' ifadelerini kullandı. 

BAŞKAN YILDIRIM'DAN SERT CEVAP

Söz konusu paylaşıma kayıtsız kalmayan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, taraftara doğrudan yanıt vererek kulübe davet etti. Yıldırım cevabında, "Bu akşam kulübe gel. Hesabı kitabını getir, yapalım. Hesabı görelim; sen de kurtul, ben de kurtulayım. Banka cüzdanını da getir ki taraftar paralı yeni bir Başkan görsün. Kulüp emin ellerde olsun. Sayende kulüp kapı kapı dilenmesin..." sözlerini sarf etti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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