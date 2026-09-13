Haberler

Akıma kapılan çiftçi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BARTIN’da çiftçilik yapan Hasan Karataş (66), sondaj kuyusundan su motoruyla çektiği suyla bahçesini sularken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti.

BARTIN'da çiftçilik yapan Hasan Karataş (66), sondaj kuyusundan su motoruyla çektiği suyla bahçesini sularken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Tabanözü köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan Hasan Karataş, sondaj kuyusundan su motoruyla çektiği suyla bahçesini suladığı sırada elektrik akımına kapıldı. Karataş'ın yere yığıldığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karataş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
15 ilde 'Ailem Güvende' operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi

Türkiye güne operasyonla başladı! 15 ilde eş zamanlı baskın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polislere hakaret eden fenomen Semih Varol gözaltına alındı

Polislere küfreden sözde fenomenin son hali bu
Bartın'da eğlence mekanında ölümlü kavga! Yaralılar da var

"Kadın meselesi" kavgası can aldı! Yaralılar da var
İmam nikahında gelin mehir isteğini arşa çıkardı

Gelinin mehir şartını duyan damat kendini tutamadı! Tepkisi olay oldu
Özgür Özel'in sert sözlerine Vali Davut Gül'den yanıt

Özgür Özel esti gürledi, Vali Gül'den net yanıt geldi
Hastanede gerginlik! Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti

Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti
Oğuzhan Uğur’un tutukluluk halinin devamına karar verildi

İki aydır cezaevinde olan Oğuzhan Uğur hakkında yeni karar
İstanbul’da ‘Ailem Güvende’ operasyonu! Çok sayıda mekana baskın yapıldı

İstanbul'da gece yarısı düğmeye basıldı! Mekanları tek tek bastılar