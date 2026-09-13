Akıma kapılan çiftçi öldü

BARTIN'da çiftçilik yapan Hasan Karataş (66), sondaj kuyusundan su motoruyla çektiği suyla bahçesini sularken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Tabanözü köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan Hasan Karataş, sondaj kuyusundan su motoruyla çektiği suyla bahçesini suladığı sırada elektrik akımına kapıldı. Karataş'ın yere yığıldığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karataş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı