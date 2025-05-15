Hudutsuz Sevda'nın yeni bölüm fragmanında Zeynep karakterinin düğün sahnesi izleyicileri endişelendirdi. Peki, Hudutsuz Sevda Zeynep diziden ayrılıyor mu?

HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fikret ve Halil İbrahim, beklenmedik bir iş birliğiyle dengeleri değiştirmeye hazırlanırken, Zeynep ailesiyle ilgili zor bir kararın eşiğine gelir. Didem, Esma'nın Halil İbrahim'le yakınlığını engellemek için harekete geçerken, Ferhat'ın tehlikeli hamlesi büyük bir felaketin kapısını aralar.

Fikret ve Halil İbrahim'in iş birliği nasıl sonuçlanacak? Ferhat'ın hamlesi kimi hedef alıyor?

HUDUTSUZ SEVDA ZEYNEP DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Hudutsuz Sevda'da Zeynep'in durumu bu akşam yeni bölümde belli olacak.

İşte Zeynep'n izleyenleri endişelendiren o anları: