Hubble Uzay Teleskobu'nun 30'uncu Yılına Özel Yeni Kozmos Görüntüsü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Hubble Uzay Teleskobu'nun 30'uncu Yılına Özel Yeni Kozmos Görüntüsü - Haber
Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Teknoloji, Haber

Hubble Uzay Teleskobu'nun 30'uncu Yılına Özel Yeni Kozmos Görüntüsü

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'nun uzaya gönderilişinin 30'uncu yılını kutladı. 30'uncu yıla özel olarak yeni bir kozmos görüntüsü paylaşıldı.

26.04.2020 18:27 | Son Güncelleme: 26.04.2020 18:27
Hubble Uzay Teleskobu'nun 30'uncu Yılına Özel Yeni Kozmos Görüntüsü

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'nun uzaya gönderilişinin 30'uncu yılını kutladı. 30'uncu yıla özel olarak yeni bir kozmos görüntüsü paylaşıldı.

30'uncu Yıla Özel Kozmos Görseli

Dünya'dan yaklaşık 163 bin ışık yılı uzaklıktaki Samanyolu Gökadası'nın yakınında yıldız oluşturan bir bölgenin görüntüsünü gösteren bu özel görsel, Hubble'ın resmi Twitter hesabı tarafından paylaşıldı.

Paylaşılan görseldeki dev kırmızı bulutsu şeklin 'NGC 2014', daha küçük mavi yapının ise 'NGC 2020' olarak adlandırıldığı belirtildi. Deniz altı dünyasına benzediği için bu görsele Kozmik Resif ismi verildi.

#Hubble30 For its 30th anniversary, Hubble presents a colorful scene nicknamed the "Cosmic Reef." These two nebulas, NGC 2014 in red & NGC 2020 in blue, are part of a vast star-forming region in a nearby galaxy & are illuminated by young, massive stars: https://t.co/tWW42JAu3w pic.twitter.com/rdmCUS9ZMH

— Hubble (@NASAHubble) April 24, 2020

Bu yeni kozmos görüntüsü, Hubble'ın 30 yıllık serüveni boyunca gözlemlediği en net 'yıldız oluşum bölgesi' olarak nitelendiriliyor.

1990 yılında uzay gözlemlerine başlayan Hubble, o tarihten bu yana çektiği görüntülerle gök bilimine çok önemli katkılarda bulundu. Hubble'ın yakaladığı görüntülerin incelenmesi sonucunda, geçtiğimiz yıl 1000 adet makale yayımlandı.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile birlikte geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapmayı sürdürüyor.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

New York'ta yaşayan Tolga Karel: Tır ile 12 ceset taşıdım Haber
New York'ta yaşayan Tolga Karel: Tır ile 12 ceset taşıdım
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor Haber
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
'Öldü' denilen Kim Jong-un'dan haber var Haber
"Öldü" denilen Kim Jong-un'dan haber var
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haber
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi Haber
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi
Nesli tükenmekte olan kuş türü, Mersin'de yaralı halde bulundu Haber
Nesli tükenmekte olan kuş türü, Mersin'de yaralı halde bulundu
Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti
Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir
Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü
Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi
Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
Tekirdağ'da koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen adam öldü
Tekirdağ'da koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen adam öldü
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim
Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi
Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz
İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz
100 yaşındaki kadın, yediği lokumun boğazına takılması sonucu hayatını kaybetti
100 yaşındaki kadın, yediği lokumun boğazına takılması sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor
CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor
Sosyal medyada gündem olan Yörük çocuğu: Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım
Sosyal medyada gündem olan Yörük çocuğu: Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım
Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi
Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'da iyileşen hastaların ikinci enfeksiyondan korunduğu yönünde kanıt yok
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'da iyileşen hastaların ikinci enfeksiyondan korunduğu yönünde kanıt yok
10 yıl önce ablasının intiharına şahit olan kız çocuğu, ahırın tavanına iple asılmış halde bulundu
10 yıl önce ablasının intiharına şahit olan kız çocuğu, ahırın tavanına iple asılmış halde bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Engin Altay Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aslı Enver Deniz Seki Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Lionel Messi Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla İsveç Denizli Ambulans Galatasaray
Şu an buradasınız: Hubble Uzay Teleskobu'nun 30'uncu Yılına Özel Yeni Kozmos Görüntüsü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 19:31:19. #1.15#
title