Hubble Uzay Teleskobu'nun 30'uncu Yılına Özel Yeni Kozmos Görüntüsü ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'nun uzaya gönderilişinin 30'uncu yılını kutladı. 30'uncu yıla özel olarak yeni bir kozmos görüntüsü paylaşıldı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'nun uzaya gönderilişinin 30'uncu yılını kutladı. 30'uncu yıla özel olarak yeni bir kozmos görüntüsü paylaşıldı.

30'uncu Yıla Özel Kozmos Görseli

Dünya'dan yaklaşık 163 bin ışık yılı uzaklıktaki Samanyolu Gökadası'nın yakınında yıldız oluşturan bir bölgenin görüntüsünü gösteren bu özel görsel, Hubble'ın resmi Twitter hesabı tarafından paylaşıldı.

Paylaşılan görseldeki dev kırmızı bulutsu şeklin 'NGC 2014', daha küçük mavi yapının ise 'NGC 2020' olarak adlandırıldığı belirtildi. Deniz altı dünyasına benzediği için bu görsele Kozmik Resif ismi verildi.

#Hubble30 For its 30th anniversary, Hubble presents a colorful scene nicknamed the "Cosmic Reef." These two nebulas, NGC 2014 in red & NGC 2020 in blue, are part of a vast star-forming region in a nearby galaxy & are illuminated by young, massive stars: https://t.co/tWW42JAu3w pic.twitter.com/rdmCUS9ZMH

— Hubble (@NASAHubble) April 24, 2020

Bu yeni kozmos görüntüsü, Hubble'ın 30 yıllık serüveni boyunca gözlemlediği en net 'yıldız oluşum bölgesi' olarak nitelendiriliyor.

1990 yılında uzay gözlemlerine başlayan Hubble, o tarihten bu yana çektiği görüntülerle gök bilimine çok önemli katkılarda bulundu. Hubble'ın yakaladığı görüntülerin incelenmesi sonucunda, geçtiğimiz yıl 1000 adet makale yayımlandı.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile birlikte geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapmayı sürdürüyor.