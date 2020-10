Huawei P20 Lite özellikleri? Huawei P20 Lite nasıl bir telefon? Huawei P20 Lite inceleme?

Huawei yeni telefonlarından biri olan oldukça iyi kamerası ve yüksek işletim sistemiyle öne çıkan Huawei P20 Lite teknik özellikleri ve uygun fiyatıyla karşımıza çıkıyor. Peki, Huawei P20 Lite özellikleri? Huawei P20 Lite nasıl bir telefon? Huawei P20 Lite inceleme?

Huawei P20 Lite , dünya devi markanın birkaç amiral gemisinden birisi. Hal böyle olunca da teknoloji severler tarafından en çok merak edilen cihazların başında gelip oldukça dikkat çekiyor. Peki ürünün teknik özellikleri neler ve neden bu kadar merak ediliyor.

HUAWEI P20 20 LITE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Dünyanın en büyük telekom şirketleri arasında yer alan Huawei, pek çok avantajlı özellik içeren Huawei P20 model akıllı telefonu ile dikkatleri üzerine çekiyor. 5.84 inç ekran boyutlu, 1080x2280 Full HD Plus çözünürlüklü Huawei P20 Lite 64 GB fiyatları ise ürünün niteliklerine oranla hayli kullanıcı dostu bir yapı çiziyor. Cihaz, üstün ekran özelliklerinin yanı sıra 3000 mAh kapasiteli bataryası, 8 çekirdekli CPU'su ve 16 MP kamera, 2 MP ikinci arka kamera ve 16 MP ön kamerası nedeniyle de tercih sebebi oluyor. 4G imkânı, 4.5G desteği ve yüz tanımlama teknolojisi de Android temelli işletim sistemine sahip telefonun dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Cam kapak gövdesi ve metal çerçevesi ile şık ve zarif bir görüntüsü olan Huawei P20 Lite 64 GB modelleri arka kapak parmak izi okuyucu özelliği ile fark yaratıyor. Huawei P20 akıllı telefon, 5.84 inç ekran boyutu, 432 PPI pixel yoğunluğu ve IPS LCD ekran teknolojili kapasitif dokunmatik ekranla geliyor. Bu özellikler, 1080x2280 Full HD ekran çözünürlüğü ile birleşince ortaya muazzam bir ekran kullanım deneyimi çıkıyor. Film ve video izlemekten doküman incelemeye kadar pek çok işlemi üstün görüntü kalitesi eşliğinden gerçekleştirebilirsiniz.

Huawei P20 ile 16 milyon renk sayısı ile görsel imgeler harikulade bir şekilde gözler önüne geliyor. Multi Touch ve 2.5D eğimli ekran özelliklerine sahip olan ürün, Emotion UI kullanıcı arayüzünü kullanıyor. Bu özel arayüz, kullanıcıya tüm işlemlerini hızlı, basit ve rahat bir şekilde yapma olanağı sunuyor. Cihazın görüntüleme kalitesi gibi ses kalitesinin de hayli iyi olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu anlamda kaliteli görüntüleme yine kaliteli olan ses çıkışıyla bütünlük sağlıyor.

Huawei P20 Lite 64 GB modelleri temel donanım özellikleriyle adından sıkça bahsettiriyor: Quad core 2.36 GHz ana işlemcili Arm Cortex A53 CPU'lu telefonun 8 çekirdekli yapısı hız konusunda son derece efektif sonuçlar sunuyor. 2.36 GHz CPU frekansına ek olarak, 64 bit işlemci mimarisini içeren Huawei P20, Quad core 1.7 GHz ARM Cortex A53 yardımcı işlemcisiyle (1. yardımcı işlemci) hızına hız katıyor. 4 GB belleği (LPDDR3 RAM tipli), 64 GB dahili depolama alanı olan Huawei P20 Lite 64 GB modelleri 256 GB maksimum kapasiteli hafıza kartı desteği de sunuyor. Böylece hem kişisel hem de iş hayatına dair işlemler rahatlıkla yapılabiliyor.

Ürünün 3000 mAh batarya kapasitesi şarjın (USB Type-C) uzun süre dayanmasını sağlıyor. 2G'de 30 saat konuşma ve 471 saat bekleme süresi, 3G'de 12 saat konuşma ve 454 saat bekleme süresi, 4G'de 433 saat bekleme süresi sunan ürün şarj dayanıklılığı ve hızlı şarj ayrıcalığı açısından da tercih sebebi oluyor.Huawei P20 Lite kamera anlamında da beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Kameralarının özellikleri onu klasmanı içinde üst seviyelere konumlandırıyor. 16 MP kamera çözünürlüğü ve LED flaşı, kaliteli fotoğraf çekim ve video kayıt imkânı sunuyor. Yazılımsal anlamda; odak takibi, shutter speed yani perde hızı kontrolü, panorama çekim seçeneği, RAW kayıt yapabilme, HDR, otomatik odaklama, konum ekleme, sesli komut, DOF (Depth of Field; alan derinliği), Burst (seri çekim) modu, gülümseme yakalama özellikleri bulunuyor. Tüm bu yazılımsal özellikler, standart çekimlere ek olarak profesyonel çekimlerin de yapılmasına olanak tanıyor. Diyafram açıklığı F2.2 ve ön kamera diyafram açıklığı da F2.0 olan Huawei marka telefon profesyonel amaçlı kamera kullanım çıtasını bu şekilde bir hayli yükseltmiş oluyor. Telefon ayrıca derinlik algısına sahip 2MP'lik ikinci arka kamera özelliğine de sahip. Ön kamera ise 16 MP çözünürlüğüyle standartları yükseltiyor. Yüksek çözünürlüklü bu ön kamera ile muazzam özçekimler (selfy) elde etmek mümkün oluyor. Ön kamerada portre modu ve odak sabitleme seçenekleri bulunuyor. Huawei P20 kamerası video kayıt anlamında da beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Cihaz kamerası 1080 Full HD (video çekim) çözünürlüğü, time-lapse ve slow motion (yavaş çekim) video kayıt özellikleri ve 30 FPS video kayıt değeri ile kaliteli videolar çekilmesini mümkün kılıyor. Cihazdaki 3.5 mm ses çıkışı ise medya verilerinin çekim ve oynatımını tamamlar bir işlev görüyor.

Huawei P20'nin hem kablosuz hem de ağ bağlantıları alım ve gönderim hızını zirveye taşıyor. 802.11 a/ b/g/ n/ ac Wi-Fi kanallarını kullanan telefon; dual band, MiraCast, Wi-Fi direct ve Wi-Fi Hotspot özelikleriyle erişim seçeneklerini maksimize ediyor. NFC ve bluetooth (versiyon: 4.2) da barındıran kablosuz bağlantı seçenekleri ile işler zaman kaybetmeden yapılabiliyor. İndirme (download) ve karşıya yükleme (upload) işlemleri hayli hızlı şekilde gerçekleşiyor olmakla birlikte, kablosuz ağ paylaşımı da rahat biçimde kullanılabiliyor; Huawei P20 Lite 64 GB modelleri kablosuz bağlantı anlamında da kendinden bahsettiriyor: 2G, 3G, 4G ve 4.5G desteği bulunan ürün, indirme ve karşıya gönderme hızıyla yavaşlığın ve zaman kaybının önüne geçiyor. Cihazda 850 ila 1900 MHz aralığında 2G frekansları; 850 ila 2100 MHz aralığında 3G frekansları; 800 ila 2600 aralığında 4G frekansları bulunuyor. 2G; EDGE, GPRS, GSM teknolojisini içeriyor. 3G (HSPA plus) indirme hızı 42.2 Mbps ve 3G karşıya yükleme hızı 5.6 Mbps olan telefonun 4G indirme hızı 300 Mbps ve 4G karşıya yükleme hızı 50 Mbps değerlerine sahip. LTE (Cat.6) 4G teknolojili Huawei marka telefonun 4.5G desteği de bulunuyor. Navigasyonu ise A-GPS ve GLONASS özelliklerini içeriyor. Tüm bu ağ ve kablosuz bağlantı olanakları, modern çağın bilhassa internet temelli yeniliklerini sıkıntısız biçimde kullanmayı mümkün kılıyor.

Huawei P20 Lite 64 GB özellikleri donanımsal ve yazılımsal olan seçeneklerin yanı sıra tasarımsal dokunuşlarıyla da dikkat çekiyor. Kapağın camdan olan gövde malzemesi metal çerçeve ile bütünleşiyor ve ortaya son derece şık bir görüntü çıkıyor. Altın, pembe, mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip olan akıllı telefonun 145 gram olan ağırlığı onu adeta yükte hafif kılıyor. Boyu 148.6 mm, eni 71.2 mm ve kalınlığı 7.4 mm olan android cihazda jiroskop, hall, pusula, yakınlık, ortam ışığı ve ivme ölçer sensörleri bulunuyor. Görüntülü konuşma uygulamasına ek olarak cihazın en çok dikkat çeken özelliklerinden biri de arka kapakta yer alan parmak izi okuyucu teknolojisi oluyor. Bu özellik ile cihaz ve veri güvenliği maksimize ediliyor. LED bildirim ışığını tasarımına eklemiş olan Huawei, servis ve uygulama açısından da kullanıcıyı memnun etmeyi amaçlıyor; değiştirilebilir temalar, gürültü önleyici ikinci mikrofon, easy mode (kolay ara yüz), screen mirroring (görüntü yansıtma), tek elle kullanım modu ve yüz tanıma özelliği bu servis/ uygulamalar arasında yer alıyor. Ek olarak, cihaz USB on the go (OTG) özelliğini 2.0 USB Type C bağlantı tipini kullanıyor. Yazılım, donanım ve tasarım özellikleri göz önüne alındığında Huawei P20 Lite 64 GB fiyatları son derece kullanıcı avantajlı bir yapı sunmuş oluyor.