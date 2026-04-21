KCEX Türkçe dil desteğini sürdürüyor, fenomenlerle çalışmaya devam ediyor

SPK, 12 Aralık 2024 tarihli kararıyla KCEX'in de aralarında bulunduğu 50'yi aşkın kripto para platformuna erişim engeli getirmişti. Engelin gerekçesi açıktı: söz konusu platformlar Türkçe dil desteğini kaldırmıyor, SPK'nın lisanslı kuruluşlar listesinde yer almıyor ve Türk kullanıcılara izinsiz biçimde hizmet sunmaya devam ediyordu. Aradan dört ayı aşkın süre geçmesine rağmen KCEX cephesinde tablonun değişmediği görülüyor.

TÜRKÇE WEB SİTESİ VE RESMİ TÜRKÇE HESAP HALA AKTİF

KCEX'in web sitesinde Türkçe arayüzünü koruduğu görülüyor. Buna ek olarak @KCEX_Turkey kullanıcı adıyla yönetilen ve "İstanbul, Türkiye" konumuyla açıkça Türk kullanıcıları hedef aldığını ilan eden resmi Türkçe X hesabı da aktif biçimde paylaşım yapmaya devam ediyor. 7518 sayılı Kanun'a göre yurt dışında yerleşik bir kripto platformunun Türkçe internet sitesi oluşturması ya da Türk kullanıcılara yönelik sosyal medya faaliyeti yürütmesi başlı başına izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı kapsamında değerlendiriliyor.

JAPONYA VE KORE MODELİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Uzmanlar, KCEX'in bu tutumunun hem platformu hem de affiliate linki paylaşan fenomenleri 7518 sayılı Kanun kapsamında ciddi yaptırım riskiyle karşı karşıya bıraktığına dikkat çekiyor. İzinsiz kripto varlık hizmeti sunmak 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasını kapsıyor; bu yaptırımlar tanıtım yapan fenomenlere de uygulanabiliyor.

Web sitesi erişim engelinin uygulamalar üzerinden aşılmaya devam etmesi ise ayrı bir sorun olarak öne çıkıyor. Japonya, Bybit ve Bitfinex gibi platformların uygulamalarını App Store ve Google Play'den kaldırttı. Güney Kore de benzer bir yol izleyerek 14 kripto borsası uygulamasını Apple mağazasından, 17'sini Google Play'den sildirdi. Türkiye'deki mevcut düzenleme bu örneklerle büyük ölçüde örtüşüyor; uzmanlar uygulama mağazalarını da kapsayan bir engelleme adımının gündemin bir sonraki halkası olabileceği görüşünde.