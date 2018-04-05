Hrant Dink Cinayetinin Azmettiricisi Olarak Bilinen Erhan Tuncel Evlendi

Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi olarak bilinen ve 5.5 yıl hapis yatmasının ardından beraat eden 'Büyük ağabey' Erhan Tuncel evlendi. Nikah 31 Mart 2018 günü Bakırköy'deki Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Tuncel'in hayatını Haneden Sofrası'nın sahibi Malatyalı işadamının kızı İstanbul üniversitesi mezunu Mali Müşavir Özlem Ateş ile birleştirdiği öğrenildi.

Törende Tuncel'in geline Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'i öptürdüğü görüldü.

Erhan Tuncel 5.5 yıl hapis yattıktan sonra suçlamalardan beraat ederek tahliye edilmişti. Şu sıralar teknoloji transferi ve sağlık sektörüyle ilgilenen Tuncel'in bir de 'Amerika'nın Yeniçerileri' adlı kitabı bulunuyor.