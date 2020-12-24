Hrant Dink cinayetine ilişkin davada 2 sanığa ev hapsi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yargılanan, o dönem İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli tutuksuz sanık Ecevit Emir ile dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı sanık Ali Öz hakkında adli kontrol hükümleri kapsamında "ev hapsi"ne...

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yargılanan, o dönem İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli tutuksuz sanık Ecevit Emir ile dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı sanık Ali Öz hakkında adli kontrol hükümleri kapsamında "ev hapsi"ne karar verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına, tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ile başka suçtan tutuklu Hamza Celepoğlu ve sanık Mehmet Uçar SEGBİS sistemiyle bulundukları cezaevinden bağlandı.

Tutuksuz sanıklar Engin Dinç, Hüseyin Yılmaz, Hacı Ömer Ünalır, Mikdat Özbek, Musa Yıldırım, Hasan Durmuşoğlu, Eyüp Temel ile Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu da duruşmaya katıldı.

Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, "Cinayet döneminde Trabzon İl Jandarma Komutanı olan tutuksuz sanık Ali Öz ile dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Aşırı Sağ Faaliyetler Unsur Elemanı tutuksuz sanık Ecevit Emir ve dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Aşırı Sağ Faaliyetler Unsur Komutanı olan tutuksuz sanık Emre Cingöz'ün savcılık mütalaasından sonra yurt dışına kaçmaya ilişkin Gürcistan'da bazı şahıslarla irtibat kurdukları, bu konuda da arayış içinde bulunduklarına" ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğünden mahkemeye yazı gönderildiğini açıkladı.

Duruşmada daha sonra sanıkların önceki celse sunulan mütalaaya karşı beyanları alındı. Cinayetten önce 2004 ile 2006 arasında Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapan Engin Dinç, mütalaaya karşı beyanını yazılı olarak mahkemeye sundu.

Sanık Dinç, hakkındaki "görevi kötüye kullanma" suçundan istenen cezayla ilgili olarak, görevini yaptığını, üzerine atılı suçlamayı reddettiğini söyledi.

Diğer sanıklar da tek tek söz alarak haklarındaki suçlamaları kabul etmedi, adli kontrol tedbirlerinin de kaldırılması talep etti.

Savunma ve taleplerin alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 6 Ocak ve 22 Ocak'ta yapılacak duruşmalarda savunması alınacak sanıkların haberdar edilmesine karar verdi.

Sunulan savcılık mütalaası ile emniyetten gelen yazıyı dikkate alarak, yurt dışına yasal olmayan yollardan kaçmaya ilişkin girişimde bulunmaları nedeniyle tutuksuz sanıklar Ali Öz ile Ecevit Emir hakkında adli kontrol hükümleri kapsamında "konutu terk etmeme (ev hapsi)" tedbirinin uygulanmasına karar veren heyet, aynı nedenlerle bugünkü duruşmaya sonradan katılan sanıklardan Emre Cingöz hakkında da İstanbul il sınırlarını terk etmeme adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmetti.

Heyet, cezaevinde tutuklu bulunan ya da başka suçtan tutuklu bulunan sanıklara mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamak üzere haftalık 10 saat bilgisayar odasında çalışma konusunda izin verilmesine karar vererek, duruşmayı 6 Ocak'a erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Can