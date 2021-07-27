Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında yargılanan ilk kişi suçlu bulundu
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Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında yargılanan ilk kişi suçlu bulundu

Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında yargılanan ilk kişi suçlu bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hong Kong'da tartışmalı Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında yargılanan 24 yaşındaki Tong Ying-kit suçlu bulundu.

Hong Kong'da tartışmalı Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında yargılanan 24 yaşındaki Tong Ying-kit suçlu bulundu.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde geçtiğimiz yıl kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında yargılanan ilk kişi olan Tong Ying-kit, terörizm ve ayrılıkçılıktan suçlu bulundu. Söz konusu davaya ilişkin paylaşılan kararda, 24 yaşındaki eski garson Tong'un 2019'daki protestolar sırasında attığı sloganın mahkeme tarafından ayrılıkçı unsurlar içerdiğine karar verildiği belirtildi. Kararda ayrıca, Tong'un polis kontrol noktalarında durmaması "Hong Kong'da yasa ve düzenin sembolü polise karşı kasıtlı bir meydan okuma" olarak nitelendirilirken, 3 çevik kuvvet polisinin üzerine motosiklet sürmesinin ölümcül sonuçları olabileceğine dikkat çekildi.

Tong'un davasında, Hong Kong'da 2019 yılında gerçekleştirilen kitlesel protestolar sırasında kullanılan "Hong Kong'u kurtarın, çağımızın devrimi" (Liberate Hong Kong, revolution of our times) sloganı atıldı.

Tartışmalı ulusal güvenlik yasası

Çin yönetimi, geçtiğimiz yıl 30 Haziran'da "ulusal güvenlik yasasını" yürürlüğe koymuştu. Tartışmalı güvenlik yasası, herhangi bir ayrılıkçı eylemi, terörizmi ve yabancı güçlerle gizli anlaşma eylemlerini suç sayıyor ve merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemlerin yasaklanmasını kapsıyor. Pekin yönetimi, yasanın suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan şiddetli sokak protestolarından sonra istikrarı yeniden tesis etmek ve sürdürmek için gerekli olduğunu savunurken, eleştirmenler ise yasanın suistimale açık olduğunu ve muhalefeti etkili bir şekilde susturduğunu savunuyor. Yasa ile ayrılıkçılar ve demokrasi yanlıları, söz konusu suçları işlemeleri halinde 3 yıldan müebbede kadar hapis cezası ile cezalandırılabiliyor. - HONG KONG

Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında yargılanan ilk kişi suçlu bulundu
Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında yargılanan ilk kişi suçlu bulundu
Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında yargılanan ilk kişi suçlu bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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