Hong Kong'da gözaltına alınan Amerikalı avukat kefaletle serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hong Kong'da gözaltına alınan Amerikalı avukat kefaletle serbest bırakıldı

07.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:56
Hong Kong'da gözaltına alınan Amerikalı avukat kefaletle serbest bırakıldı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde gözaltına alınan Amerikalı insan hakları avukatı kefaletle serbest bırakıldı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde gözaltına alınan Amerikalı insan hakları avukatı kefaletle serbest bırakıldı.

Hong Kong'da dün ulusal güvenlik kanununu ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan, bazıları eski delege olan 53 muhalif arasında yer alan Amerikalı John Clancey'nin kefaletle serbest bırakılması kararı alındı.

Clancey'in, Yasama Konseyi seçimi için adaylarını belirlemek üzere 11-12 Temmuz 2020'de hükümetin onayını almadan birincil seçim düzenleyen Demokrasi İçin Güç adlı siyasi örgütün mali işler sorumlusu olduğu belirtildi.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, muhalifleri, "birincil seçim"in, ulusal güvenlik kanununu ihlal ettiği yönünde uyarmış, Çin hükümeti de seçimin yasa dışı olduğunu belirterek kınamıştı.

Hong Kong Güvenlik Sekreteri John Lee, Yasama Konseyinde yaptığı konuşmada, gözaltı operasyonunun, Hong Kong hükümetinin yasal görevlerini yerine getirmesine müdahale ve hükümeti devirmeye teşebbüs suçlarına karışanları hedef aldığını belirtmişti.

Bölgede 11-12 Temmuz 2020'de düzenlenen birincil seçimde 610 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Muhaliflerin, Eylül 2020'deki Yasama Konseyi seçimlerine hazırlık için yaptığı seçim bölge hükümeti ve Çin'in tepkisini çekmişti.

??- Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Donald Trump İlker Başbuğ Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Özge Özder Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Erol Bulut Ersun Yanal Mesut Bakkal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Çocuk Kongre Beşiktaş Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hong Kong'da gözaltına alınan Amerikalı avukat kefaletle serbest bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 12:23:37. #1.15#
title