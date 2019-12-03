03.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:23

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kiraladığı motosikletle trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle vatandaşlar tarafından durdurulan Hollandalı kadın turist, trafik polislerine zor anlar yaşattı. Alkolmetreyi üflememekte direnen ve garip davranışlar sergileyen turist, alkolmetreyi uzun uğraşlar sonucu güçlükle üflerken, alkol almadığı belirlendi. Kadın turist, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü ancak buradan da kaçtı. Kadın, kısa süreli kovalamacanın ardından jandarma tarafından yakalandı.



Olay, Demokrasi Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aracıyla seyir halindeki bir vatandaş, bir kadının alkollü olarak motosiklet kullandığını ve trafiği tehlikeye düşürdüğünü görünce motosikleti durdurarak trafik ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen trafik ekipleri, ayakta durmakta, konuşmakta güçlük çeken ve garip davranışlar sergileyen kadının alkollü olma ihtimali nedeniyle alkolmetre ile ölçüm yapmak istedi. Uzun süre alkolmetreyi üflemeyerek trafik ekiplerine güç anlar yaşatan Hollandalı turistin alkollü olmadığı belirlendi. Adı öğrenilemeyen Hollandalı turist, olay yerine çağrılan polis ekibi ve 112 sağlık ekibi eşliğinde Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otel yetkililerinin hastaneye gelmesi beklenirken, hastaneden kaçan turist, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak tekrar hastaneye getirildi.



Tercüman aracılığıyla edinilen bilgide, Hollandalı turistin erkek arkadaşıyla birlikte Evrenseki turizm bölgesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde tatil yaptığı, kullandığı motosikleti de Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir araç kiralama şirketinden kiralayarak erkek arkadaşıyla Manavgat'a gezmeye geldiği, erkek arkadaşını kaybettiği öğrenildi. Motosiklet, kiralanan firmaya teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA