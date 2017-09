Hollanda'dan Arakan Açıklaması

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Myanmar yönetiminin, Arakan'da tarafsız araştırma yapılmasına ve insani yardımların geçişine izin vermesi gerektiğini söyledi.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ifadelerine yer verilen Koenders, Mayanmar'da Rohingyalara karşı yapılanların "iğrenç" olduğunu vurguladı.



Koenders, "Arakan'daki insani durum acı verici. Myanmar yönetimi, tarafsız araştırma yapmak için Birleşmiş Milletler'in (BM) Bilirkişi Heyeti'ne ve yapılmak istenen insani yardımlara izin vermesi gerekir." ifadesini kullandı.



BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin'in verdiği "etnik temizlik" örneğinin uluslararası toplum için bir uyarı olduğunu belirten Koenders, Myanmar yönetiminin üzerine sorumluluğu alarak suçsuz insanları koruması gerektiğini vurguladı.



Koenders, Arakan eyaletinde yaşananlarla ilgili Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çi'nin uygulanan insan hakları ihlallerini terk etmesi gerektiğini söyledi.



Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.



Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılmaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller, dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor.



Bangladeş'e, 25 Ağustos'tan bu yana 370 bin Arakanlı Müslüman ulaştı.