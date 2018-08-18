Hollanda'da Yayımlanan Nrc Gazetesi: 'Hollandalı Gençler Türkiye'de Radikal Vaizler Tarafından...

Hollanda'nın saygın gazetelerinden NRC, Milli Görüş Teşkilatı'nın Türkiye kökenli gençleri radikal görüşlere sahip vaizler tarafından İstanbul'da açılan yaz kamplarına götürerek eğitim verdiğini yazdı.

Türkiye'nin "gençlerin dinini ve dilini unutmaması için" haftasonu okulları açma girişimi Hollanda'da geçen hafta tartışma yarattı. Hollanda Meclisi, bunu kaygı verici bulduğunu açıklamıştı.

NRC gazetesine göre ise 2013 yılından bu yana bunun tersi bir gelişme yaşanıyor, Hollanda'daki gençler, Türkiye'ye götürülerek orada eğitiliyor.

NRC'ye göre Türkiye kökenli cami organizasyonu Milli Görüş, her yaz onlarca Türkiye kökenli çocuğu İstanbul'da "radikal görüşlere sahip vaizler tarafından" yönetilen yaz kamplarına götürüyor. Yol ve diğer masraflar çocukların aileleri tarafından karşılanıyor.

Bu kamplardan biri, Nurettin Yıldız'a ait Sosyal Doku Vakfı'nın İstanbul'daki merkezinde gerçekleştiriliyor. Gazeteye göre Nurettin Yıldız, "kadına şiddeti savunan ve radikal görüşlere sahip" bir isim.

NRC haberinde, Nurettin Yıldız'ın, cihatçı silahlı grup Ahrar el - Şam ile bağları olduğunu iddia ederek, Suriye'deki El Kaide lideri Abdullah Al Muhaysini için "bütün Müslümanların desteğini hak ettiğini" söylediğini yazdı.

Gazeteye göre, Nurettin Yıldız AKP hükümeti ile uzun süre sıcak ilişkiler kurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönettiği organizasyonlarla da "sıkı işbirliği" içinde oldu.

Ancak gazeteye göre, Yıldız'ın "6 yaşındaki bir kız çocuğu ile evlenilebileceği ve Allah'ın erkeklere karılarını dövme izni verdiği" yönündeki vaazlarının ortaya çıkması üzerine, Erdoğan kendisine mesafe koydu.

Cumhurbaşkanı, bu ifadelerle ilgili "Bizim dinimizde bu tür vaazlara yer yok" açıklamasında bulunmuştu.

NRC: Türk toplumundaki radikalleşme, Hollanda istihbarat için "kör bir nokta"

Lahey, Schiedam, Rotterdam ve Deventer kentlerinde Milli Görüş'e bağlı gençlik örgütlerinin, Nurettin Yıldız'a ait görüşleri yaymak için çalışmalar yaptığı da belirtiliyor.

Gazete, haberle ilgili ulaşılan Milli Görüş yetkililerinin konuyla ilgili açıklama yapmadığını da bildirdi.

NRC, Milli Görüş bünyesinde dersler veren Abdullah Öztürk'ün de, istihbarat belgelerine göre, Suriye'deki cihatçı gruplar için eleman topladığını iddia ediyor.

Gazetenin habere kaynak gösterdiği istihbarat raporlarında, "Öztürk'ün aşırılık yanlıları ile temas kurduğu ve derslerine katılan gençlerden bazılarının kısa süre sonra Suriye'ye gittiği" vurgulanıyor.

Gazeteye göre, Hollanda Türk toplumundaki radikalleşme, istihbarat için "kör bir nokta". Faslı gençler arasındaki radikalleşmeyi yakın takibe alan polis ve istihbarat, Türkiye kökenli gençler konusunda yeterince bilgiye sahip değil.