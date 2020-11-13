Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi
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Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi

13.11.2020 22:35 | Son Güncelleme: 13.11.2020 23:11

Hollanda'nın Rotterdam kentinde bir okulun müfredatında kullanılan Türkiye'nin yarısını Kürdistan ve Ermenistan olarak gösteren harita, Türk milletvekili Tunahan Kuzunu'nun tepkisinin ardından düzeltildi.

Hollanda'da bir okulun müfredatında Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk milletvekili Tunahan Kuzu'nun tepkisi üzerine düzeltildi.

Denk Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, sosyal medya hesabından, Rotterdam'da bulunan STC meslek okulunun müfredatında kullanılan Türkiye'nin yarısını Kürdistan ve Ermenistan olarak gösteren haritanın bulunduğu sayfayı paylaştı.

"RÜYANIZDA GÖRÜRSÜNÜZ"

Kuzu yaptığı paylaşımda tepkisini Hollandaca ve Türkçe şu şekilde dile getirdi:

"Rüyanızda görürsünüz! Türk ve Türkiye düşmanlığı Hollanda okullarında bakın nasıl bir boyut aldı."

Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk milletvekilin tepkisi üzerine düzeltildi
Tunahan Kuzu

HARİTAYI MÜFREDATTAN KALDIRDILAR

Kuzu'nun tepkisi üzerine yazılı açıklama yapan okul, hatanın düzeltilmesi için söz konusu müfredatın kaldırıldığını ve Türkiye'yi parçalanmış gösteren haritanın değiştirileceğini belirtti. Açıklamada, müfredatı hazırlayan öğretmenin haritayı yeterince iyi değerlendirmediği ifade edilerek, bu durumun can sıkıcı olduğu fakat bilerek yapılmadığı savunuldu.

İşte o skandal harita:

Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk milletvekilin tepkisi üzerine düzeltildi
Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran

Haber Yorumları (10)
İT ÜRÜR KERVAN YÜRÜR: şuan gaziosmanpaşa belediyesi bile gidip hollandayı alabilir bu kadar küçük bir devletçiğin bir önemi yok, it ürür kervan yürür, durmak yok yola devam
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GAKKO: Haydut Horlanda bir avuç pislik kendini ne sanıyor savaş sa buyurun gelin kendine güvenene hodri meydan
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GÖKTÜRK: canınız öyle istiyorda, ördeğin ömrü su içinde lal lakla geçer, çok beklersiniz, isterseniz bir deneyin, dünyanın şah damarını keseriz.
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