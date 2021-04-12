Hollanda'da araştırmacılar, ülkedeki göç ve iltica kurallarının katılığını eleştirdi

Hollanda'da araştırmacılar, göç ve iltica başvurularında kuralları aşırı katı uyguladığı ve süreci yavaşlattığı gerekçesiyle Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesini (IND) eleştirdi.

Hollanda'da araştırmacılar, göç ve iltica başvurularında kuralları aşırı katı uyguladığı ve süreci yavaşlattığı gerekçesiyle Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesini (IND) eleştirdi.

Trouw gazetesinde çıkan habere göre, Radboud Üniversitesinden 8 uzmanın yaptığı araştırmada, hükümetin göç ve iltica başvurularında kuralları katı şekilde uyguladığı ve hiçbir istisnaya yer vermediği belirtildi.

Araştırmada, IND'ye yapılan aile birleşimi başvurularının sistematik bir şekilde reddedildiği kaydedildi.

Göç kanunundaki değişiklikler adaletsiz

Parlamentonun son yıllarda çıkardığı kanunların göç ve iltica başvurularını zorlaştırmasına örnek olarak iltica mülakatlarında ücretsiz avukat hakkının kaldırılması gösterildi.

Araştırmacılar, IND'nin oturum başvurularını "süresinde sonuçlandırmadığı" gerekçesiyle hakkında dava açılmasına imkan veren kanunun Parlamento tarafında değiştirilmesini de eleştirdi.

Dava açılamaması sebebiyle IND'nin iltica ve aile birleşimi başvurularını istediği kadar geciktirebilmesinin önünü açması araştırmacılar tarafından olumsuz bir değişiklik olarak tespit edildi.

Diğer yandan haberde, göç kanunundaki değişiklerin yarattığı adaletsizlikleri ortaya koyan "Göç Hukukundaki Bilinmeyen Adaletsizlik" kitabının Hollanda Parlamentosunda görüşüleceği belirtildi.

Özel durumlar dikkate alınmıyor

Yetkililer, IND'yi iltica başvurusunda bulunanların özel durumlarını dikkate almadığı için eleştirdi.

Radboud Üniversitesi Hukuk ve Göç Sosyolojisi Profesörü Karen Geertsema, bu durumun göçmenlerin aleyhine olduğunu belirterek "Başvurular özel durumlar dikkate alınmadan reddediliyor." dedi.

Hollanda'da geçici oturum sahibi olmak için yeterli gelir düzeyinin 1 avro bile altında olan kişilerin başvurularının reddedildiğine dikkat çekildi.

Yabancılar kanununun bireylere gereğinden fazla "bilgi verme" sorumluluğu yüklediği eleştirildi.

Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen yabancıların çocuk yardımı skandalındaki gibi "sahtekarlık" suçlamasıyla karşılaşma olasılığına dikkat çekildi.

Araştırmacılar, iltica başvuru sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşamayanların, Hollanda toplumuna daha kolay entegre olduğunu saptadı.

Uzmanlar yeni sistemde işlemlerin hızlandırılması ve daha verimli hale getirilmesi konusunda tavsiyelerde bulundu.

Çocuk bakım yardımı skandalı

Hollanda Parlamentosu tarafından kurulan araştırma komisyonu, Aralık 2020'de, çocuk bakım yardımı alan binlerce ailenin, vergi dairesi görevlileri tarafından yanlışlıkla "sahtekar" diye yaftalandığını ve bu aileler hakkında işlem yapıldığını ortaya çıkarmıştı.

Skandalın ardından, dört partiden oluşan koalisyon hükümeti, vergi dairesinin gelir inceleme sisteminde hukuka aykırı davrandığı gerekçesi ile istifa etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger