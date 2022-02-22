Hocalı katliamında hayatını kaybedenler Kars'ta anıldı

KARS (DHA) - AZERBAYCAN'ın Dağlık Karabağ Bölgesi'ndeki Hocalı'da Ermeniler tarafından 30 yıl önce yapılan katliamda yaşamını yitirenler Kars'ta anıldı. Azerbaycan Kars Başkonsolusu Nuru Guliyev ve katılımcılar Haydar Aliyev Anıtı'na karanfil bıraktı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen anma töreninde, Ehlibeyt Işıklı Cami Alimi Seyit Ahmet Erdem tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Hocalı katliamını anlatan video gösterimi sunuldu. Programda Aşık Ilgar Çiftçioğlu 'Hocalı şehitleri' adlı şiirini seslendirdi.

rogram, Nahcivan Devlet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Arzu Abdullayev ve Kars AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın'ın Hocalı katliamında yaşanan olayların anlatımıyla sona erdi.