Hocalı katliamı şehitleri 28. yılında anıldı

28.02.2020 10:59 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:00

İnsanlığın utancı Hocalı katliamının 28. yılında 613 şehit, Mamak'ta düzenlenen programla anıldı.



Musiki Muallim Mektebi'nde düzenlenen anma programına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi Necdet Ünüvar, eski AK Parti Niğde Milletvekili Ömer Selvi, eski CHP Milletvekili Şevket Köse, Mamak Belediye Başkanı Mura Köse, MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 28. yılında Hocalı soykırımını unutmadıklarını ve unutmayacaklarının altını çizen Başkan Köse, "Hocalı'yı, işgal altındaki Karabağ'ı unutamayız. Bu imanımızın, insanlığımızın bize emridir" dedi.



"Türkiye bütün mazlumlara yardımcı olmaya çalışıyor"



1990 yıllarının başında Türkiye'ye hem güneyden hem de batıdan çok ciddi göçler olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, "Bu göçler o ülkelerde yapılan katliamlardan, soykırımlardan dolayı gerçekleşti. Henüz de bitmiş değil. Bugün Allah'a hamdolsun ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında gücü nispetinde durmaya çalışıyor. Gerçekten takdire şayandır ki bugün halihazırda yaşadığımız çok ciddi bir olay var. Şehitlerimiz var. Türkiye, Suriye'nin bir bölgesinde toplanan 4 milyona yakın insanı katliamdan koruyarak hamiliğini yapıyor. Gerçekten zor bir durum. Ama Türkiye kendi elindeki siyasi, maddi ve güvenlik imkanlarını kullanarak etrafındaki bütün mazlumlara yardımcı olmaya çalışıyor. Azerbaycan ve Türkiye başlangıçtan itibaren gerçek dostluk ve kardeşlik içinde yollarına devam ediyor. Bu güç birliği genişledikçe, büyüdükçe Allah'ın izniyle bu tür katliamlar bir gün adaletin hakim olduğu dünyada son bulacaktır" dedi.



"Soykırım gerçeği hiç değişmedi"



Hocalı'da yapılan soykırımın niyetinin belli olduğunu ifade eden Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim ise, "Soykırımın ardından 28 yıl geçti. Dünya değişti ancak soykırım gerçeği hiç değişmedi. Şehitlerimizin kanının yerde kalmaması adına ve geleceğimiz için Hocalı soykırımını her yerde söylemeye devam edeceğiz. Anma töreni için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz"



Bazı yaraların asla kapanamayacağını, bazı acıların ise asla dinmeyeceğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İşte Hocalı soykırımı da böyle bir yara, böyle bir acı. 613 masum Azerbaycanlı kardeşimizin hunharca katledilişinin sene-i devriyesinde şehitlerimizi yad etmek, katillerden hesap sorulmasını beklediğimizi haykırmak, unutmamak, unutturmamak için bir aradayız. Hocalı sözün bittiği, insanlığın dibe vurduğu yerdir. Kimse bu olmamış gibi davranamaz, görmemezlikten gelemez. Hocalı soykırımı, insanlık tarihinde yüz kızartıcı, utanç verici kara bir lekedir. Yaşananlar etnik temizlikten bile ağır. Arşivleri açan herkes görebilir. Dönemin Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan, dünyayla açıkça alay etti, sadece savaş değil gelmiş geçmiş en ağır insanlık suçlarından birisini, gerçek bir soykırımı gururla savundu. Hatta bu yapılanlar eli kanlı katiller tarafından kitaplara yazıldı. Karabağ hala işgal altında. Türk ve Müslüman oldukları için hunharca katledilen Hocalı şehitlerimiz ise hesap sorulmasını bekliyor. Hocalı imanımızın ve vicdanımızın imtihanıdır. Katiller yargı önünde hesap verene, Karabağ özgürlüğüne kavuşana dek Türk ve İslam dünyasının yarası kanamaya devam edecek. ve biz caniler hesap verene dek bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.



"Ailemi gözlerimin önünde katlettiler"



Soykırımda 12 yaşında olduğunu anlatan Hocalı katliamının şahitlerinden Samira İlyasova, "Gözlerimin önünde ailemi katlettiler. Soykırımı konuştukça o günleri tekrar yaşıyorum. Ancak dünya hala bu soykırımı hukuki bir alana taşımadı. Bizler bunu bekliyoruz. Türkiye bizim büyük kardeşimiz. En çok desteği Türk kardeşlerimizden alıyoruz. Bizleri Müslüman olduğumuz için Türk olduğumuz için katlettiler. Çok zor zamanlar geçirdik. Ermenilerin saldırıları sırasında yanımda ölen insanlar oldu. İnsanlığa sığmayan vahşetlere tanık oldum. Acılarımızı bizlerle paylaştığınız ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmaların ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Cavit Abdüllazade, "Katliama Soykırımı Dönüştüren Nedenler" adlı sunumunda o dönemde yaşanan olayları aktardı. - ANKARA

Kaynak: İHA