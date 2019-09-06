Hızlı yemek ve çiğnemeden yutmak gaz sıkışmasına yol açıyor…

06.09.2019 14:05

Şiddetli karın ağrılarıyla günlük hayatı felç eden gaz sıkışması sıradan bir sağlık sorunu gibi dursa da yaşattıklarıyla oldukça ağırdır. Kişinin elini kolunu bağlayan ağrıların geçmesi ise sanıldığı kadar kolay değildir.

Gaz sıkışması nedir?

Midede meydana gelen ve çok şiddetli karın ağrılarına sebep olan gaz sıkışması, yemek yerken havada olan bakterilerin mide ve bağırsaklara ulaşmasıyla meydana gelir. Şöyle ki, yutulan hava ile besinlerin sindirilmesi ve parçalanması esnasında mide ve bağırsaklarda gaz oluşur. Oluşan gazın normalin üstünde olması ve vücuttan dışarı çıkamaması durumunda ise gaz sıkışması olur.

Gaz sıkışmasının belirtileri nelerdir?

Karında ağrı,

Midede şiddetli ağrı,

Midede doluluk hissi,

Sık sık geğirme,

Şiddetli kramplar.

Gaz sancısı neden olur?

Gaz sıkışmasının en önemli sebebi yediğimiz besinlerdir. Mideyi ve sindirim sistemini rahatsız eden besinler kişi tarafından gözlemlenmeli, problem yaratan besinler olabildiğince az tüketilmelidir. Özellikle de kişi, alerjisi olduğu besinlerden gaz yapma riskine karşı uzak durmalıdır. Bunun yanı sıra;

Yüksek lifli gıdalar tüketmek,

Hava yutmak,

Asitli içecekler tüketmek,

Tarihi geçmiş gıdalar tüketmek,

Sigara ve alkol tüketmek,

Çok yağlı gıdalar tüketmek,

Bağırsak sorunları,

Hızlı yemek yemek,

Kabızlık,

Hazımsızlık,

Çölyak hastalığı,

Adet dönemleri,

Glikoz oranı yüksek besinler tüketmek,

Baharat oranı yüksek besinler tüketmek,

Yemek yerken lokmaları çok çiğnememek,

Az hareket etmek de gaz sıkışmasına neden olur.

Huzursuz bağırsak sendromu gaz sancılarına sebep olabilir

Yukarıda belirtilen faktörlere ek olarak gaz sıkışmasının bir nedeni de huzursuz bağırsak sendromudur. Bağırsak sistemindeki düzensizliklere bağlı olarak gelişen huzursuz bağırsak sendromunun en büyük şikayeti dışkılama düzeninde meydana gelen bozulmalardır. Kişide ya kabızlık ya da ishal meydana gelir. Dolayısıyla gaz sancılarını sıklıkla yaşar hale gelir.

Şiş bir karın, gaz sıkışmasının sonucudur

Gaz sıkışması olan birinde en çok rastlanılan şikayetlerin başında abdominal şişkinlik gelir. Gaz sıkışmasına bağlı olarak abdominal şişlik yaşayan kişilerde gaz olması normal karşılanmaktadır. Ayrıca gaz miktarı kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Hastanın şikayetleri, doktorun fiziki muayenesi ve çekilen röntgen ile gazın ölçütü belirlenebilir.

Ne zaman doktora başvurulmalıdır?

Gaz sıkışması sebebiyle yaşanan karın ağrıları oldukça şiddetlidir. Bu duruma evde birtakım yöntemlerle çözüm getirmek her zaman mümkün olmayabilir.

Dolayısıyla şiddetli karın ağrıları ısrarla devam ediyor,

Açıklanamayan kilo kaybı yaşanıyor,

Dışkıda kan görülüyor,

İshal ve kabızlık tekrarlanıyorsa mutlaka doktora gidilmelidir.

Gaz sıkışmasına ne iyi gelir?

Gaz sıkışması için en sık kullanılan yöntemlerin başında ilaç tedavisi gelmektedir. Bunun yanı sıra alerji testi yapılarak kişilerin hangi besinlere karşı hassasiyeti olduğu belirlenir ve buna göre bir diyet programı hazırlanır. Aynı zamanda kişinin yaşam tarzını değiştirmesi gerekir. Özellikle de az hareket eden kişilerin mutlaka fiziksel aktivitelerini arttırmaları gerekir. Ayrıca baharatlı, yağlı yiyeceklerden ve asitli içeceklerden uzak durulmalıdır.

Kaynak: Bültenler