Hizbullah nedir? Hizbullah ne anlama geliyor, ne zaman kuruldu, hangi ülkede faaliyet gösterir? Beyrut'taki patlama sonrasında dayanışma çağrısı yapan Hizbullah gündeme geldi. Peki Hizbullah nedir, başkanı kimdir, hangi ülkede bulunur, kelime anlamı nedir tüm detaylar haberimizde...

Lübnan'da bulunan Hizbullah, patlama sonrasında dayanışma çağrısında bulundu. İnsanlar Hizbullah'ı araştırmaya başladı. Peki Hizbullah nedir, nerede bulunur, başkanı kimdir?

HİZBULLAH NEDİR?

Hizbullah Lübnan'da bulunan, hem sivil hem de askeri kanadı olan Şiî inançlı ve her türlü Şiilik görüşe sıcak yaklaşan siyasi ve askeri partidir.

Hizbullah merkezi : Lübnan

Hizbullah lideri kim : Hasan Nasrallah

Hizbullah kuruluş tarihi : 1982 (diğer rivayete göre 1985)

Hizbullah ideoloji : Anti-kapitalizm, Anti-Batıcılık, Şii İslamcılık, İslamcılık, Anti-emperyalizm, Anti-Siyonizm, İsnâaşeriyyecilik

Hizbullah siyasi ve silahlı mücadele kanatlarının yanı sıra fakir Lübnan halkına yardım amacıyla birçok kurumlar da işletmektedir. Bunların arasında 8 hastane, 24 klinik, 32 okul ve 6 tane de çiftçiler için tarım yardım derneği bulunmaktadır.

Ayetullah Humeyni taraftarlarının İran'daki Devrimini Orta Doğu'da yayma amacı da taşıyordu.

Genelde Arap ve Müslüman dünyasında yasal bir direniş örgütü olarak kabul edilen Hizbullah ABD, Kanada, İsrail ve Avustralya, Suudi Arabistan tarafından terörist ilan edilmiştir. Avrupa Birliği Konseyi ise bu konuda kesin bir tutum almamayı tercih etmiştir.

HİZBULLAH KELİME ANLAMI NEDİR?

Hizbullah, Arapça kökenli bir kelimedir. Anlamı ise "Allah'ın Partisi" veya "Allah'ın Hizbi" manalarına gelmektedir.

HİZBULLAH KURULUŞ AMACI NEDİR?

Hizbullah, 1982 yılında başta İsrail'i, o zamanlar işgal etmekte olduğu Güney Lübnan'dan çıkartmak ve ardından İsrail'i yıkmak amacıyla kurulmuştur.

HİZBULLAH BAŞKANI KİMDİR?

Hizbullah'ın şu andaki genel başkanı Hasan Nasrallah'dır.

HİZBULLAH NE ZAMAN VE NEREDE KURULDU?

Hizbullah 1982 yılında Lübnan merkezli olarak kurulmuştur. Bazı araştırmacılara göre ise 1985 senesinde kurulmuştur.

HİZBULLAH HAKKINDA BİLGİLER

Hizbullah'ın kendine has bir örgüt olarak ortaya çıktığı tarih kesin olarak bilinmemektedir. Bazı araştırmacılar 1982 tarihini esas almaktayken, diğer araştırmacılar ise 1985 yılına kadar Hizbullah'ın çok sayıda küçük grubun ortak adı olarak kullanıldığını kabul etmektedirler. Zamanla bu küçük gruplar tek bir bayrak altında toplanarak Hizbullah'ı oluşturdular.

Lübnan İç Savaşı boyunca Hizbullah ABD ve Avrupa askerlerinin Lübnan'dan atılması amacıyla birçok eylemde bulundu. 1983 yılında ABD Elçiliğine yapılan bir saldırı sonucu 17'si Amerikalı 63 kişi öldü. Aynı yıl içinde ABD kışlalarına yapılan saldırıda 241 Amerikalı asker öldü. ABD tamamen kanıtlanmamış olduğu halde Hizbullah'a para yardımı yaptığı gerekçesiyle bu saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu. Bu saldırılardan kısa bir süre sonra ABD bütün askerlerini Lübnan'dan geri çekti.

1990 yılında Lübnan'da imzalanan Taif Antlaşması'yla iç savaş son buldu. Ancak Taif antlaşmasında Lübnan'daki bütün silahlı grupların silahlarını bırakması öngörülmesine rağmen Hizbullah silahları bırakmadı. Güney Lübnan ordusu ve İsrail'e karşı gerilla savaşını sürdürdü. 15 Mayıs 2000 tarihinde İsrail Lübnan'dan tamamen geri çekildi. Fakat Suriye Ordusu Lübnan'daki varlığını sürdürdü.

14 Şubat 2005 tarihinde eski Lübnan başbakanı Refik Hariri suikast sonucu öldürüldü. Suikastın sorumluları kesin olarak belirlenemedi. Ancak olayda Suriye'nin parmağı olduğu görüşü bazı kaynaklar tarafından ileri sürüldü. Halkın tepkisi ve uluslararası baskı sonucu Suriye, Nisan 2005'te Lübnan'dan geri çekilmek zorunda kaldı.

Mayıs 2005'te yapılan seçimlerde Hizbullah oylarını büyük ölçüde arttırdı ve Temmuz 2005 yılında kurulan Ulusal Birlik hükümetinde yer aldı. Ancak Hizbullah ile İsrail arasında sınır bölgelerinde çatışmalar zaman zaman devam etti.