HİSART CANLI TARİH MÜZESİ 2 YIL ARADAN SONRA TEKRAR AÇILIYOR

ARALARINDA 1500 yıl öncesine ait tarihi eserlerin de bulunduğu, dünya tarihine etki etmiş medeniyetlere ve savaşlara ait askeri ve etnografik eserleri barındıran Hisart Canlı Tarih Müzesi'nde, kapılarını tekrar açacağı 1 Şubat öncesi 'Osmanlı İmparatorluğu Askeri Kıyafetleri 1826-1922'...

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - ARALARINDA 1500 yıl öncesine ait tarihi eserlerin de bulunduğu, dünya tarihine etki etmiş medeniyetlere ve savaşlara ait askeri ve etnografik eserleri barındıran Hisart Canlı Tarih Müzesi'nde, kapılarını tekrar açacağı 1 Şubat öncesi ' Osmanlı İmparatorluğu Askeri Kıyafetleri 1826-1922' kitabının lansmanı yapıldı. Müzenin kurucusu Nejat Çuhadaroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen lansmana, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.

Kağıthane'de, iş adamı ve koleksiyoner Nejat Çuhadaroğlu'nun kurduğu, 6 kattan oluşan 2 bin metrekarelik alana sahip Hisart Canlı Tarih Müzesi, 2 senenin ardından kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor. Pandemi nedeniyle kapalı kaldığı süre boyunca restore edilen müze yenilenen yüzüyle 1 Şubat'tan itibaren ziyarete açılacak. İçinde aralarında 1500 yıllık tarihi eserlerin de bulunduğu, dünya tarihine etki etmiş medeniyetlere ve savaşlara ait askeri ve etnografik eserlerin bulunduğu müze açılış öncesi kitap lansmanına ev sahipliği yaptı.

Kadir Türker Geçer'in yazarı olduğu ve kendi kategorisinde en kapsamlı eser olarak görülen Osmanlı İmparatorluğu Askeri Kıyafetleri 1826-1922 kitabının lansmanına, aralarında Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da olduğu çok sayıda davetli katıldı.

Lansmana ev sahipliği yapan Nejat Çuhadaroğlu, yaptığı konuşmada, Müzemizde 1500 yıllık bir tarihe ışık tutmaya çalışırken, amacımız, özellikle gençlerimizin kültürümüze, medeniyetimize sahip çıkması ve gelecekte bunu yaşatmaları için onları cesaretlendirmek. Biliyoruz ki; tarihini bilmeyen geleceğini doğru kuramaz. Tarih, matematik, fizik, kimya kadar önemli bir bilim dalıdır. Çünkü tarih, hafızadır. Hafıza, o insanın yaşanmışlığı, eğitimi, tecrübelerinin toplamıdır. Bunların olmadığı insan geleceğini göremez, karakterinin gelişimini tamamlayamaz dedi.

Hisart Canlı Tarih Müzesi Kültür Yayınlarının 2'ncisi olan kitabın yazarı Kadir Türker Geçer ise, Meraklıları tarafından satın alınabilecek objeler burada Nejat Bey'in muhterem babaları tarafından geçmişten beri bir şekilde koleksiyonu yapılmış ve koleksiyonun o kadar ötesine geçilmiş ki, müzeye dönüştürülmüş. Müzeye dönüştürüldüğünde beri her geldiğimde daha farklı, çok daha zengin bir koleksiyonla karşılaştım diye konuştu.

Lansmanın ardından Nejat Çuhadaroğlu, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a katılımlarından dolayı plaket sunarken, Geçer de kitabını hediye etti.

HİSART CANLI TARİH MÜZESİ

Hisart Canlı Tarih Müzesi, Çuhadaroğlu Şirketler Grubu'nun İstanbul Çağlayan'daki binasının restore edilmesi sonrasında Mayıs 2014'de açıldı. Toplam 6 kattan oluşan 2 bin metrekarelik alana sahip müzede, dünyada nadir bulunan eserlerin yanı sıra bilhassa Osmanlı padişahlarının kişisel eşyaları da sergileniyor. Hisart Canlı Tarih Müzesi'nde, Roma İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu, Kurtuluş Savaşı, 1'inci ve 2'nci Dünya Savaşı gibi dünya tarihine etki eden medeniyetlere ve savaşlara ait askeri ve etnografik eserler de yer alıyor.