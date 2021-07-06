Hırvatistan'da Türk kahvesi, baklava ve Kahramanmaraş dondurması tanıtıldı

Yunus Emre Enstitüsü, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Akdeniz Ritmi Festivali'nde Türk kültür ve mutfağını tanıttı.

Yunus Emre Enstitüsü, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Akdeniz Ritmi Festivali'nde Türk kültür ve mutfağını tanıttı.

Festivalde kurulan stantta sergilenen Türk kahvesi, baklava ve Kahramanmaraş dondurması yoğun ilgi gördü.

Yunus Emre Enstitüsü Zagreb Müdürü Fuat Korkmaz, düzenlenen faaliyetlerle Hırvatistan ile kültürel bağ oluşturduklarını belirterek, "Bu festivale Akdeniz havzasına kıyısı olan birçok ülke katılıyor. Önümüzdeki yıllarda biz de farklı lezzetler, müzik ve folklor ile bu festivalin bir parçası olmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan'ın da ziyaret ettiği Türkiye standında Kahramanmaraş dondurmasının gelenekselleşen eğlenceli ikramı beğenildi.

Hırvatistan'da 3'üncü kez düzenlenen Akdeniz Ritmi Festivali, 11 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Stipe Majic