Hırvatistan'da Genç Türkologlar Bölgesel Öğrenci Kurultayı düzenleniyor
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Hırvatistan'da Genç Türkologlar Bölgesel Öğrenci Kurultayı düzenleniyor

Hırvatistan'da Genç Türkologlar Bölgesel Öğrenci Kurultayı düzenleniyor
Anadolu Ajansı / Stipe Majic - Haberler | Güncel

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb, bu sene ilk kez düzenlenen Genç Türkologlar Bölgesel Öğrenci Kurultayı'na ev sahipliği yapıyor.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb, bu sene ilk kez düzenlenen Genç Türkologlar Bölgesel Öğrenci Kurultayı'na ev sahipliği yapıyor.

Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesi ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde düzenlenen ve 22 Mayıs'a kadar devam edecek kurultaya, Hırvatistan'ın yanı sıra bölge ülkeleri Sırbistan ve Bosna Hersek'te Türkoloji okuyan öğrenciler de katılıyor.

Kurultayın açılışında konuşan Felsefe Fakültesi Dekanı Miljenko Jurkovic, Zagreb'deki Türkoloji Bölümünün 1994'te kurulduğunu belirterek kurultaya, Türkiye'den de katılımın olduğunu ifade etti.

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Gürer Gülsevin de kurultayın geleneksel hale gelmesini temenni ederek ilk kez gerçekleşen bu etkinliğin öğrencilere büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Türkoloji Bölüm Başkanı Azra Abadzic Navaey ise bu tarz etkinliklerin tecrübe paylaşımı açısından oldukça önemli olduğunu ifade etti.

YEE Türkçe Eğitim Müdürü Yavuz Kartallıoğlu, bu bölümü okuyan öğrencilerin Türkiye ile dostluk köprüsü oluşturduklarını vurgulayarak öğrencilere başarılar diledi.

Kurultay kapsamında, 40 öğretim görevlisi 33 oturumda öğrencilerle buluşacak.

Hırvatistan'da Genç Türkologlar Bölgesel Öğrenci Kurultayı düzenleniyor
Hırvatistan'da Genç Türkologlar Bölgesel Öğrenci Kurultayı düzenleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Stipe Majic

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