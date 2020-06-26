Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi
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Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi

Bolu'da ihbar üzerine harekete geçen ekipler, elti oldukları belirlenen hırsızlık şüphelisi kadınları kamera görüntülerini inceleyerek yanlarındaki çocuğun yürüyüş şeklinden tanıyarak yakaladı.

26.06.2020 12:25 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:38

Bolu'da, evden hırsızlık yapan ve elti oldukları belirtilen Filiz G. (28) ile Ebru G. (25), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı. Yanlarındaki çocuk ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, dün akşam Karamanlı Mahallesi Şen Sokak'taki apartman dairesinden hırsızlık yapıldığı ihbarıyla çalışma başlattı. Ekipler, apartmandaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, apartmana giren 2 kadın ve 1 çocuğun, hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi

YANLARINDAKİ ÇOCUĞUN YÜRÜYÜŞ ŞEKLİ ELE VERDİ

Polis ekipleri, evden para ve eşya çalan 2 kadını bulmak için çalışma başlattı. Kadınların gidebileceği yerlerde çalışmalarına ağırlık veren ekipler, Ebru G. ve Filiz G. ile N.U. isimli çocuğu yürüyüş şekillerinden tanıyarak, hırsızlık yapılan evin yakınlarında yakaladı.

SORGULARINDA İTİRAF ETTİLER

Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden ve elti oldukları belirtilen Ebru G. ve Filiz G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Küçük yaştaki N.U. ise Bolu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi
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