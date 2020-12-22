Son dakika haberi! Hint Okyanusu'nda işlenen cinayet davasının görülmesine devam edildi
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Son dakika haberi! Hint Okyanusu'nda işlenen cinayet davasının görülmesine devam edildi

22.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:41
Son dakika haberi! Hint Okyanusu'nda işlenen cinayet davasının görülmesine devam edildi

Son dakika gündem haberine göre Hint Okyanusu'nda 'İnce Karadeniz' isimli gemide kaptanını öldürdüğü, 8 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet ve 140 yıldan 175 yıla kadar hapsi istenen sanık Ergin Aktaş'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Hint Okyanusu'nda 'İnce Karadeniz' isimli gemide kaptanını öldürdüğü, 8 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet ve 140 yıldan 175 yıla kadar hapsi istenen sanık Ergin Aktaş'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada beyanda bulunan müşteki Taşkın Yılmaz, sanığın olaydan önce "Gemide acil bir olay olursa ne kadar zamanda gelirler" diye sorduğunu söyledi.

Hint Okyanusu'nda Aralık 2019 tarihinde 'İnce Karadeniz' isimli gemi Endonezya'nın Semerang limanından yük aldıktan sonra okyanusa açılmış, gemi kaptanı Bora Ekşi öncesinde tartışma yaşadığı makine yağcısı Ergin Aktaş tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından mürettebat tarafından etkisiz hale getirilen sanık Aktaş, Sri Lanka'da güvenlik güçlerine teslim edilmişti. Sri Lanka'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a getirilen sanık tutuklanmıştı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2. celsesine sanık Ergin Aktaş Covid-19 testi pozitif çıktığı için katılmazken, taraf avukatları ile müştekiler hazır bulundu.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Cenk Çamursoy, olay günü gemide 2. kaptan olarak görev yaptığını söyleyerek "Tartışma sesleri üzerine kamaraya gittim. Burada girişte sanığın elinde bıçak ile İsmail Çeken'e doğru dönük olduğunu ve İsmail'in de yaralı olduğunu fark ettim. Bunun üzerine Ergin ne yapıyorsun dedim. Bıçakla İsmail ve benim üzerime gelmeye başladı. Bende bir yaralanma olmadı. Şikayetçiyim" dedi.

"ONLARI ÖLDÜREMEMİŞ MİYİM? "

Müşteki Recep Ali Canca ise gemide çarkçı başı olarak görev yaptığını söyleyerek "Olay saatinde tartışmayı duyup kamaramdan çıktığımda, sanığın elinde bıçak olduğunu, maktulü öldürdüğünü ve sıranın bende olduğunu söylediğini hatırlıyorum. Ben kamarama geçip kapıyı kilitledim ancak açmak için zorladı. Ayrıca müştekiler Taşkın Yılmaz ve Sedat Kartal için de 'onları öldürememiş miyim?' diye söylediğini duydum" şeklinde beyanda bulundu.

SANIK CİNAYETTEN ÖNCE "GEMİDE ACİL BİR OLAY OLURSA NE KADAR ZAMANDA GELİRLER?" DİYE SORMUŞ

Gemide reis olarak görev yapan müşteki Taşkın Yılmaz ise sanığın olayın yaşandığı akşam kendisine "Gemide acil bir olay olursa ne kadar zamanda gelirler?" diye sorduğunu söyledi. Yılmaz sanığın olay günü kendisini yere düşürdüğünü ve bıçakla başına birçok darbe vurduğunu anlatarak "Bıçağı öldürmek kastıyla vuruyordu. Ben kolumla başımı korudum. En sonunda tekme atarak üzerimden atmayı başardım. Şikayetçiyim" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti dosyanın mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

(Melike İnal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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