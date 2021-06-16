Hindistan'ın Jarkand eyaletinde kara mantar, "epidemi" ilan edildi

Hindistan'ın Jarkand eyaletinde hükümet, kara mantar (mukormikoz) vakalarının kısa sürede hızla artması nedeniyle kara mantarı "epidemi" ilan etti.

Hindistan'ın Jarkand eyaletinde hükümet, kara mantar (mukormikoz) vakalarının kısa sürede hızla artması nedeniyle kara mantarı "epidemi" ilan etti.

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ağır kayıplar veren Hindistan'da ortaya çıkan kara mantar (mukormikoz) salgınında vaka sayıları artıyor. Ülkenin Jarkand eyaletinde vaka sayılarının kısa sürede artması nedeniyle kara mantar (mukormikoz) "epidemi" ilan edildi. Eyalette yaklaşık 130 kişi kara mantar olduğundan şüphelenilirken, Jarkand Eyaleti Başbakanlık Ofisi'nden üst düzey bir yetkili, şüpheli vakalardan 79'unun doğrulandığını söyledi. Jarkand Eyaleti Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Jarkand Eyaleti Başbakanı Hemant Soren'in talimatı ile kara mantar epidemi ilan edildi" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu kararın özellikle steroidlerle tedavi edilen Covid-19 hastaları arasındaki kara mantar tehdidi nedeniyle alındığı bildirildi. Kara mantar nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiği eyalette 37 kişinin ise kara mantarı yenerek iyileştiği belirtildi.

Jarkand genelinde uygulanan karantina 24 Haziran'a kadar uzatılırken, eyalete gelenlere 7 günlük zorunlu karantina da dahil olmak üzere çok sayıda kısıtlama getirildi. Şehir içi ve şehirlerarası otobüs seferleri askıya alınarak, düğün gibi etkinliklere katılımcı sayısı maksimum 11 kişi ile sınırlandırıldı.

(Sohail Khan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı