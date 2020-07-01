Hindistan'ın İlk Koronavirüs Aşı Adayı İnsanlar Üzerinde Denenecek Hindistan merkezli biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech'in Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi ve Ulusal Viroloji Enstitüsü iş birliği ile geliştirdiği koronavirüs aşı adayı insanlar üzerinde denenmek üzere onay aldı.

Hindistan merkezli biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech'in Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi ve Ulusal Viroloji Enstitüsü iş birliği ile geliştirdiği koronavirüs aşı adayı insanlar üzerinde denenmek üzere onay aldı. İnsanlar üzerinde denenecek olan COVID-19 aşı adayı ile ilgili detaylar haberimizde.

Koronavirüs Aşı Adayı Ne Zaman Denenecek?

Yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen Covaxin isimli aşı adayı, faz 1 ve faz 2 için onay aldı. Biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech tarafından yapılan açıklamaya göre Covaxin isimli aşı adayının klinik denemeleri bu ay içerisinde başlaması planlanıyor.

Biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech, geliştirdikleri COVID-19 aşı adayının ne zaman piyasaya sürüleceği ve ne kadar fiyata sahip olacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Bharat Biotech, geliştirdikleri COVID-19 aşı adayının umut verici olduğunu belirtti.

Hindistan'da COVID-19 için aşı geliştirdiklerini açıklayan ilk şirketler arasında Cadila Healthcare de yer alıyor. Cadila Healthcare firmasının duyurduğu aşı adayının şu anda klinik öncesi çalışmalarda olduğu belirtildi. Hindistan'da koronavirüse karşı aşı geliştiren şirketler arasında Serum Institute ve Panacea Biotec de yer alıyor.

Hindistan'da aşı çalışmalarının yanı sıra ilaç çalışmaları da devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Hindistan merkezli iki şirket tarafından koronavirüs ilacının fiyatı ile ilgili açıklama yapılmıştı. Remdesivir ilacının jenerik versiyonunu ürettiklerini belirten Hetero Labs şirketi, koronavirüs ilacının yaklaşık 71 dolar fiyat etiketine sahip olacağını ifade etmişti. Bir diğer Hindistan merkezli ilaç şirketi Cipla ise çok daha ucuz bir fiyattan satışa sunacaklarını ifade etmişti.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 30 Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 199.906 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.131'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 173.111 olarak açıklandı.

Kaynak: Tamindir