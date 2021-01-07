Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 21 bini, Güney Kore'de 860'ı geçti. Çin de ise 63 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 bin 6 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 395 bin 938'e çıktı, virüs bulaşan 10 milyon 16 bin 859 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 222 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 150 bin 336'ya yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 11'i yurt dışı kaynaklı, 63 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüse bağlı can kaybı olmadı.

Yurt içi kaynaklı vakaların 51'i Hebei ve biri Liaoning eyaletinde görüldü.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 278 vaka tespit edildi, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 159 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 868 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 66 bin 686'ya çıktı.

Ülkede son 24 saatte 19 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1046'ya ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 47 bin 649 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik