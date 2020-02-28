28.02.2020 11:23 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:24

Mucizevi ürün olarak adlandırılan Hindistancevizi yağı, kayıtlara göre, en eski bitkisel yağ kaynağıdır. En çok tropikal bölgelerde, kumlu topraklarda yetişen ürün, meyvesinin kurutulup, soğuk sıkım yöntemi ile elde edilmesi ile oluşur. İçerisinde yüksek oranda laurik asit bulunduran yağ, bu sayede vücutta bulunan virüsler ile savaşır. Eski zamanlarda cilt güzellikleri için kullanılan ürün, zamanla birçok alanda etkili olmuştur. İşte, Hindistan cevizi yağı faydaları ve Hindistan cevizi yağının sağlığa etkileri...

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI VE SAĞLIĞA ETKİLERİ

İnsanların beslenme alışkanlıkları zamanla değişmiş ve yapılan araştırmalar sonucunda beslenme alışkanlıkların sağlık üzerindeki etkileri tespit edilmiştir. Bu nedenle kullandığımız, yediğimiz ürünlerin içeriğinin önemi her geçen gün artmaktadır. Önemli besin kaynağı olan ve sağladığı yararlar ile bilinen bir yağ türüdür. Hindistancevizi faydaları arasında, mantar hastalıkları, viral hastalıklar, diş eti iltihaplanmaları, grip, HIV, tifo gibi hastalıklara iyi gelmesi de bulunmaktadır. Ayrıca kullanılan kozmetik ürünlerin içerisinde de bulunmaktadır. Sağlığa faydası olmak ile beraber, yemeklerin de lezzet kaynağıdır.

- Cilt bakım ürünüdür. Zamanla kozmetiklerin içerisine giren ve içerisindeki K ve E vitaminleri sayesinde cildi korur, oluşan yaraları ve sivilceleri yok etmeyi sağlar. Aynı zamanda nemlendirici olarak da kullanılan ürün, dudaklarınızın yumuşak, narin ve sağlıklı görünmesini sağlayabilir.

Hindistan cevizi yağı

-Makyaj temizleyicisidir. Suya dayanıklı makyaj ürünlerini cildinize, gözünüze zarar vermeden çıkarmaya yardımcı olur. Bu yöntemle temiz ve sıkı bir cilde sahip olucaksınız. Pamuk ile uygulabileceğiniz bu yağ sayesinde kozmetiklerin oluşturduğu zararlara karşı doğal ve daha iyi alternatiftir.

- Kilo vermenize yardımcı olur. İçinde bulundurduğu asitler sayesinde karaciğer tarafından işlenir ve hızlıca enerjiye dönüşür. Vücuda verdiği enerjisi dışında, orantılı şekilde tüketildiği takdirde metabolizmanın hızlanmasına da yardımcı olur.

- Saç bakım kremi olarak kullanılır. Saçınızı şampuan ile yıkadıktan sonra az miktarda süreceğiniz yağ sayesinde saçlarınız daha parlak ve sağlıklı gözükecektir. Maske olarak da kullanabileceğiniz ürün böylelikle saçınızın nem ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar.

- Alzheımer hastalığına faydalıdır. Yapılan araştırmalar sonucunda, Hindistancevizi yağı ile yapılan diyetin Alzheımer'a neden olan oksidatif stresini azalttığı ortaya çıkmıştır. Hastalığın ilk aşamasında daha fazla etkili olduğu bilinmektedir.

- Bebeklerde Pişik oluşumunu azaltır. Nemlendirici özelliğinden dolayı bebeklerde oluşan tahrişlere iyi geldiği ve oluşumdan önce kullanıldığında pişik oluşmasını engeller.

- Doğal deodoranttır. Kokusu ve etkisi incelendiğinde, kozmetik deodorantlara oranlara daha güzel koktuğu ve etki ettiği saptanmıştır.

- Göz bakımı yardımcı olur. Pamuk ile düzenli olarak gözlere uygulanan ürün, oluşmuş problemleri en aza indirir.

- Anne sütüne faydalı. Anne sütüne sağladığı yarar ile bilinmektedir. Düzenli olarak içilenyağ, anne sütünü arttırmaktadır.

- Yemeklerin lezzet kaynağı. Salatalarda, kurabiyelerde, pilavlarda ve daha birçok yakışacak yiyecekte kulanılabilir. Sıcağa girdiğinde özelliğini kaybetmediği için daha sağlıklıdır. Bu yüzden tercih edilen yağ, kokusu ve kattığı tad ile de yemeklere ayrı lezzet katacaktır.

Hindistan cevizi yağı

EVDE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI NASIL YAPILIR?

Saymakla bitiremeyeceğimizfaydası bulunan Hindistancevizi yağı, kolay yapımı ile de kişilerin bir numaralı tercihi. İçerisinde bulundurduğu zengin yağ asitleri sayesinde vücudun ihtiyacı olan vitaminleri karşılamaktadır. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz Hindistancevizi yağının bilinen 3 farklı yöntemi bulunmaktadır. Bunlar;

- Islak öğütme yöntemi; Hindistan cevizini kahverengi kabuğundan ayırınız. Elde edilen beyaz kısmını robota atınız. İyice ezilen parçalar bir tülbentten geçiriliyor. Sıvıyı kavanoza aktarın. 24 saat sonra sıvısı ve yağı birbirinden ayrılıcaktır.Katı kısım Hindistan cevizi yağı olarak kullanıma hazır hale geliyor.

- Kaynatma yöntemi; Rendelenen meyveleri blendera aktarın. Üzerine eklediğiniz 2 bardak sıcak su ile iyice karıştırın. Karışımı tülbentin üzerine dökün. Posa ve sıvısını birbirinden ayırın. Karışımın rengi hafif kahverengi olana kadar kaynatın. Kaba aldığınız ürünü 1 saat bekletin daha sonra kullanıma hazır Hindistancevizi yağı olarak kullanabilirsiniz.

- Kurutma yöntemi; Kahverengi kabuğundan ayrılmış ve küp şeklinde doğranmış Hindistan cevizlerini, 24 saat boyunca güneşte ya da fırının en düşük ayarında 8 saat boyunca kurutmalısınız. Katı meyve sıkacağından iki kez geçirdikten sonra kavanozda 24 saat bekletin. Daha sonra kullanıma hazır hale gelecektir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI NEREDEN SATIN ALABİLİRİM?

Her yerde bulabileceğiniz birçok çeşitte Hindistancevizi yağı bulunmaktadır. Fakat üretilirken kullanılan yöntemler değişiklik göstermektedir. Arnasmarket.com sitesinde soğuk sıkım yöntemi ile üretilen, %100 doğal olan ürünlerimiz , hızlı kargo ile kapınızda olacaktır. Hindistan Cevizi Yağı Fiyatları, 300 gr 39,90 TL ile 79,90 TL arasında değişim göstermektedir.