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Hikaye anlatıcılığında 'sanal gerçeklik' devri

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Hikaye anlatıcılığında 'sanal gerçeklik' devri

Hollywood ve oyun dünyasının önemli görsel efekt uzmanlarından Benjamin Radcliffe, İstanbul Aydın Üniversitesinde düzenlenen Simülasyon Sistemlerinde Güncel Animasyon Uygulamaları webinar'ında önemli açıklamalarda bulundu.

Hollywood ve oyun dünyasının önemli görsel efekt uzmanlarından Benjamin Radcliffe, İstanbul Aydın Üniversitesinde düzenlenen Simülasyon Sistemlerinde Güncel Animasyon Uygulamaları webinar'ında önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde, kurumun sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının değerlendirildiği bir webinar gerçekleştirildi. Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ali Efe İralı moderatörlüğünde gerçekleşen webinar'ın konuğu Unity Technologies'ten Benjamin Radcliffe oldu.

SİNEMA VE OYUN SEKTÖRÜ KESİŞİYOR

Söz konusu webinar'da Benjamin Radcliffe, dijital hikaye anlatıcılığı üzerine yaptığı konuşmasında, medyanın kullanım ve tüketim alışkanlıklarının değiştiğini; sinema ve oyun teknolojilerinin de çeşitli birliktelikler kurarak kesişmeye başladığını aktardı. Özellikle gerçek zamanlı simülasyon sistemi olarak kullanılan Unity isimli oyun motorunun, ön görselleştirme ve taslak çizim gibi tekniklere çok önemli katkılar sağladığını dile getiren Radcliffe, "Sinema için kamera ile yapılanı, gerçek zamanlı çalışan simülasyon yazılımında da mümkün kılabilmek için çalışıyorum" dedi.

LUCAS VE SPEILBERG ÖRNEĞİ

Geçmişte George Lucas ve Steven Spielberg gibi isimlerin benzer hamleleri kendi dijital üretim süreçleriyle kurguladıklarını dile getiren Radcliffe, bu iki dev yapımcının üretim süreçlerine dair örnekler sundu. Özellikle hareket yakalama teknolojilerinde görülen ilerleme sayesinde sinema sektöründe çok önemli atılımların sık biçimde ortaya çıkacağını belirten Radcliffe, dijital ortamdaki görüntü işleme sistemlerinin, fizik tabanlı yazılımsal süreçler çevresinde genişlemeye devam edeceğini ifade etti. Webinar esnasında, Unity Technologies'in bir kolu olan yeni üç boyutlu sanal kütüphane sistemi Furioos da konuşuldu. Radcliffe, üç boyutlu ve tam etkileşimli paylaşımların yapılabildiği Furioos üzerinden çeşitli örnekler vererek; Unity'nin sanal ve artırılmış gerçeklik yapılarının ilgili sistem üzerinde nasıl yer aldığını açıkladı.

Benjamin Radcliffe, aralarında Iron Man ve Transformers gibi filmlerin de yer aldığı çalışma hayatındaki tecrübelerini, oyun dünyasına aktarmasıyla biliniyor.


Hikaye anlatıcılığında 'sanal gerçeklik' devri

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