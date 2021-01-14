Korona aşısı yaptıran başhekimin sözleri güldürdü: Hiç acımadı ki
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Korona aşısı yaptıran başhekimin sözleri güldürdü: Hiç acımadı ki

14.01.2021 12:22 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:48

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ilk aşıyı olan Devlet Hastanesi Başhekimi "Hiç acımadı ki" diyerek herkesi hem güldürdü, hem de cesaretlendirdi.

Bursa'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilk aşılar öncelikli olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. İnegöl'de önce başhekim aşı oldu ardından sırayla diğer sağlık çalışanları hazırlanan aşı odalarında kayıtlarını yaptırdıktan sonra aşılarını olmaya başladılar. Sağlık çalışanların ardından önümüzdeki günlerde 65 yaş üstü risk grubundaki vatandaşların aşıları yapılacak.

"DEVLETİMİZE GÜVENELİM"

Sağlık çalışanlarına korona virüs aşısı yapılmaya başlandı. İnegöl'de ilk aşı Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen'e yapıldı. Göçmen'in aşı olduktan sonra "Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Gördüğünüz gibi hiç acımadı" sözleri gülümsetti. Göçmen aşı sonrası yaptığı açıklamada, "Dünya için çok önemli bir gün. Dün itibariye aşılarımız hastanemize geldi. İlk aşılamayı sağlık çalışanlarımıza uyguladık. Bu bizim için psikolojik anlamında da çok önemli bir şey. İnşallah bugünden sonra o pikleri o yoğun hasta günlerini yaşamayacağız. Aşıya karşı vatandaşlarımızın bir güvensizliği var. Biz bu işin içerisinde 10 aydır gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanları olarak kesinlikte tavsiye ediyoruz ve öneriyoruz. Aşımızı olalım devletimize güvenelim. Devletimizin sunduğu aşı güvenli ve herkesi aşı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ HİÇ ACIMADI"

Konuşmasının devamında "Gördüğünüz gibi hiç acımadı" diyen Göçmen, şöyle devam etti: "Bu hafta sonuna kadar sağlık personelimizi aşılayacağız, sonrasında Bakanlığımız 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza sistem açacak onları aşılayacağız. Şuanda hastanemizde bir servisimizi bunun için ayarladık. 15 odamız var. Yaklaşık 70 personelimiz aşılamayla ilgili çalışacaklar. Amacımız en kısa sürede İnegöl'ümüzü aşılayarak bu hastalığı en kısa sürede def edip kurtulmayı hedefliyoruz."

Korona aşısı yaptıran başhekimin sözleri güldürdü: Hiç acımadı ki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
TESİSATCI: Hocam iyiki acımadı demişsin acıdı deseydin şimdi seni şarka gönderirlerdi
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SS: aferim oğluma !! :)
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