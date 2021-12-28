Heyelanın yaşandığı bölgede karayolu temizleme çalışmaları sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Heyelanın yaşandığı bölgede karayolu temizleme çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Haberler | Güncel

Heyelanın yaşandığı bölgede karayolu temizleme çalışmaları sürüyor Ulaşımın sağlanamadığı karayolundaki heyelanın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı Zonguldak'ta dün gece saatlerinde meydana gelen ve karayolunu Zonguldak istikametine geliş güzergahını ulaşıma kapatan heyelanı temizleme...

ZONGULDAK (İHA) - Heyelanın yaşandığı bölgede karayolu temizleme çalışmaları sürüyor

Ulaşımın sağlanamadığı karayolundaki heyelanın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta dün gece saatlerinde meydana gelen ve karayolunu Zonguldak istikametine geliş güzergahını ulaşıma kapatan heyelanı temizleme çalışmaları sürüyor. Heyelanın büyüklüğü ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Dün gece saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolu üzeri Himmetoğlu Kavşağı yakınlarında heyelan meydana geldi. Meydana gelen heyelanda Zonguldak- Ankara Karayolu'nun Zonguldak istikameti ulaşıma kapandı. Bölgeye karayolları, jandarma ve polis ekipleri hareket etti. Kepçelerle heyelan kaldırma çalışmaları hemen başlatılırken Zonguldak istikametine trafik ters şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Heyelanın büyüklüğü ise gün ağarınca ortaya çıktı. Gece boyu devam eden heyelanı temizleme çalışmaları günün ilk ışıklarıyla birlikte de devam etti. Ekipler; yaşanabilecek yeni bir heyelana karşı güvenlik tedbirlerini sürdürdü. Sürücüler ise Ankara istikametine çift yönlü yoluna devam etti. Köy sakinlerinden Azmi Çekiç, "Heyelan gece olmuş. Yol kapanmış. Ekipler çalışıyor" diye konuştu.

Heyelanın yaşandığı bölgede karayolu temizleme çalışmaları sürüyor

Heyelanın yaşandığı bölgede karayolu temizleme çalışmaları sürüyor

Heyelanın yaşandığı bölgede karayolu temizleme çalışmaları sürüyor

Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azaldı

Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azaldı

 Sağlık Bakanlığının 11-17 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97...

Sağlık Bakanlığının 11-17 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97...

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title