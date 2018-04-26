Heyecanın Dozu 5-6 Mayıs'ta Yükselecek, Hazır Mısınız?

Türkiye'nin ilk hobi ve aktivite festivali Big Boyz Festival'le İstanbul'un kalbi, 5 – 6 Mayıs tarihlerinde ikinci kez büyük bir heyecanla Kemer Country'de atacak. Aksiyon ve eğlencenin zirve yapacağı, "büyüklere oyuncaklar" konseptiyle 2.'si düzenlenecek Big Boyz Festival, meraklılarına araba, motosiklet, spor, eğlence, hava, kara ve denizde kullanılan en heyecan verici araçları deneyimleme fırsatı sunacak. Rock müziğin hit isimleri Teoman ve Fatma Turgut, dünyanın en iyi DJ'lerinden biri olarak gösterilen DJ Burak Yeter ve "Move On" parçasıyla dünyaca tanınan Deeperise'ın dev konserleri, nefes kesen macera dolu aktiviteler, hobiler, alana özel dizayn edilen keyifli alışveriş noktaları, çılgın partiler, kick boks gösteri maçları ile şaşırtıcı ve unutulmaz iki gün sizleri bekliyor. Üstelik DJ Burak Yeter, 5 Mayıs olan doğum gününü de festivalin ilk günü Big Boyz misafirleriyle birlikte kutlayacak. Festivalin biletleri biletix'te satışta.

Türkiye'nin ilk hobi ve aktivite festivali Big Boyz Festival'le İstanbul'un kalbi, 5 – 6 Mayıs tarihlerinde ikinci kez büyük bir heyecanla Kemer Country'de atacak. Aksiyon ve eğlencenin zirve yapacağı, "büyüklere oyuncaklar" konseptiyle 2.'si düzenlenecek Big Boyz Festival 15 bin metrekarelik alanda meraklılarına araba, motosiklet, spor, eğlence, hava, kara ve denizde kullanılan en heyecan verici araçları deneyimleme fırsatı sunacak. Rock müziğin hit isimleri Teoman ve Fatma Turgut, dünyanın en iyi DJ'lerinden biri olarak gösterilen DJ Burak Yeter ve "Move On" parçasıyla dünyaca tanınan Deeperise'ın dev konserleri, nefes kesen macera dolu aktiviteler, hobiler, alana özel dizayn edilen keyifli alışveriş noktaları, çılgın partiler, kick boks gösteri maçları ile şaşırtıcı ve unutulmaz iki gün sizleri bekliyor. Üstelik DJ Burak Yeter, 5 Mayıs olan doğum gününü de festivalin ilk günü Big Boyz misafirleriyle birlikte kutlayacak. Organizasyon dahisi Tolga Alişoğlu'nun kurucusu olduğu Alice İstanbul ile Kemer Country Club'da gerçekleştirilecek ve İstanbul'un en büyük deneyim alanına sahip etkinliği olan Big Boyz Festivalin biletleri biletix'te satışta.

Süper otomobilleri deneyimleme şansı!

107 yıllık geçmişiyle klasik otomobil tutkunlarının ikonu olan London Morgan, Mercedes X Class ve dev arazi araçları festival alanının çekim merkezleri olacak.

İlgi alanlarında kendisine rol model aldığı usta isimleri dinleyebilme fırsatı yakalayacak olan ziyaretçiler, sadece deneyim değil 'yaşatma' amaçlı workshop'lara katılabilecek. Festival konukları dev konserler, alana özel dizayn edilen keyifli alışveriş noktaları, dansa doyacakları partiler, kick boks gösteri maçları, heyecan dozu yüksek motosiklet şovları ile şaşırtıcı ve unutulmaz bir gün yaşayacaklar.

Enduro eğitimleri, drone yarışları, paramotor gösterileri…

Sektörün önde gelen markalarını ve hobi severleri tek çatı altında toplayan Big Boyz Festival'de bu yıl, en keyifli ve heyecanlı macera – aksiyon oyunlarından biri olan Airsoft da yer alacak. Enduro, golf ve binicilik eğitimlerinden balta atmaya, zipline ve insan sapanından tohum takas şenliğine, paramotor gösterilerinden elektrikli bisiklet deneyimlemesi ve drone yarışmalarına kadar adrenalinin zirve yapacağı birçok etkinlik yine Big Boyz Festival'de olacak.

Festival alanında sergilenecek olan Gyrocopter modelleri ve uçaklar, konukları geleceğin kişisel hava araçları ile tanıştıracak. Müzikleri gün boyunca Türkiye'nin en seçkin radyoları tarafından çalınacak olan Big Boyz Festival'e gelenler; bir yandan hayallerindeki aracı, tekneyi ya da motosikleti inceleyip, drone, maket uçak gibi oyuncakları test ederken, diğer yandan festival bünyesinde bulunan markalardan alışveriş yapabilecek.

Şehir ve mahalle temelinde ihtiyaçların vatandaş katılımı ile sistematik bir şekilde duyurulması, harita tabanlı olarak toplanması ve bu ihtiyaçların gerekli kurum, kuruluş ya da özel kişiler tarafından karşılanmasını kolaylaştırmak amacıyla kurulan bir platform olan İhtiyaç Haritası da standıyla birlikte Big Boyz Festival'de yerini alarak faaliyetleri hakkında ziyaretçilere bilgi verecek.

Alman Çoban Köpekleri yarışı

Alman Çoban Köpekleri Irk ve Spor Derneği'nin İstanbul Irk Standartları Yarışması da 6 Mayıs günü Big Boyz Festival çerçevesinde gerçekleştirilecek. Meraklılarınının heyecanla beklediği etkinliklerden biri olan Alman Çoban Köpekleri Irk Standartları Yarışması'nda 80 köpek mücadele edecek.

İlham veren isimlerle sohbet ve tanışma fırsatı

Big Boyz Festival, hobi dünyasının ilham veren isimleri ile misafirlerini çeşitli sohbet etkinliklerinde buluşturacak. Okan Can Yantır, Ragıp Savaş ve Murat Yorgancılar gibi isimlerin yer alacağı birbirinden ilginç sohbet buluşmaları festival severlerin ilgi odaklarından biri olacak.

Birkan Polat'ın stunt rider şovu, akrobasi sevenleri heyecanın doruklarına taşırken, hobi tutkunları kendilerine ilham veren en önemli sosyal medya fenomenlerinden Çift Silindir, Motorcu Abi, Nesli Avcı ve yoldançık ile tanışma imkanı da bulacaklar. Kick Boks özel gösterisi, Krav Maga workshop'u ve dev konserleriyle Big Boyz bu yıl da şehir insanlarının kaçırmak istemeyecekleri bir festival olacak.