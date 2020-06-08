HES kodu nedir ? Nasıl Alınır ?
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HES kodu nedir ? Nasıl Alınır ?

Kontrollü sosyal hayatı kolaylaştıracak kullanıcı sayısının 10 milyonu aştığı Hayat Eve Sığar(HES) mobil uygulaması üzerinden ya da SMS ile alınacak HES kodu ile uçak, otobüs ve tren gibi araçlarla seyahat ediliyor.HES kodu nedir? nasıl alınır? Detayları haberimizde sizler için derledik...

HES kodu nedir ? Nasıl Alınır ?
08.06.2020 14:30 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:39

HES KODU NEDİR?

Hayat Eve Sığar (HES) Kodu, idame ettirdiğiniz Sosyal Hayatı bir nebze kontrol altında tutabilmek adına ulaşım vb. işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Koronavirüs hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir kod. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlardaki mevcut servisler ile sorgulanmakta.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu, Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden HES kodu işlemleri bölümüne girilerek veya sms ile alınabiliyor.

1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur. Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim,

vatandaşların kendi kontrolünde. Kullanıcı uygulama üzerinden dilediği sayıda kod üretebiliyor. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebiliyor, dilerse iptal edebiliyor ya da yetkilerini kaldırabiliyor.

2- Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabiliyor.

HES kodu nedir ? Nasıl Alınır ?

HES UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Hayat Eve Sığar mobil uygulaması mobil marketlerden ücretsiz indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

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