Hes kodu nedir? Hes kodu kaç gün geçerli? Hes kodu nasıl alınır? Hes kodu nerelerde kullanılır?
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Hes kodu nedir? Hes kodu kaç gün geçerli? Hes kodu nasıl alınır? Hes kodu nerelerde kullanılır?

06.10.2020 09:35 | Son Güncelleme: 06.10.2020 09:40
Hes kodu nedir? Hes kodu kaç gün geçerli? Hes kodu nasıl alınır? Hes kodu nerelerde kullanılır?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında konaklama ve toplu taşıma araçlarında talep edilen hes kodu nedir? Hes kodu kaç gün geçerli? Hes kodu nasıl alınır? Hes kodu nerelerde kullanılır? Hayatevesığar kodu nasıl alınır?

Güvenli yolculuklar için geliştirilen Covid-19 testi sonucuna göre yolculukları belirleyen Hes kodu nasıl alınır? Hes kodu nerelerde kullanılır?

HES KODU NEDİR?

T.C. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında zorunlu hale getirilen yeni bir uygulamadır. Özellikle güvenli sosyal hayat sunmak için geliştirilen hes kodu Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanmamasına yardımcı olur. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

HES KODUNASIL ALINIR?

SMS yöntemi ile HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, Kimlik Kartının Ön Yüzündeki Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve "Paylaşım Süresi" gün sayısı olarak yazılır ve 2023'e SMS olarak gönderilir. Sistem üzerinden, seyahatiniz için geçerli gün sayısı kadar HES kodunuz telefonunuza gönderilecektir.

Paylaşım Süresi'nin seçeceğiniz uçuşun tarihinden en az 7 gün daha fazla olması gerekir. Örneğin uçuşunuz 10 gün sonra ise en az 17 gün geçerli Paylaşım Süresili bir kodunuz olmalı. HES kodunun geçerli olması için Paylaşım Süresi'ni girerken yolculuk tarihine kadar olan gün sayısına en az 7 gün daha eklemelisiniz.

E-devlet üzerinden hes kodu alınır. E devlet üzerinde hes kodu,"HES Kodu Üretme ve Listeleme" seçeneğini seçip "Yeni Hes Kodu" butonuna tıklayarak HES kodunuzu alabilirsiniz.

HAYATEVESIĞAR KODU NASIL ALINIR?

"Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden, "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir.

"HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

HES uygulamasını AppStore'dan indirmek için tıklayın.

HES uygulamasını Google Play'den indirmek için tıklayın.

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