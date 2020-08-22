HES kodu nedir? HES açılımı nedir? ÖSYM HES kodu nasıl alınır? Hes kodu sorgulama Son dakika: ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlara başvurularda sınava gireceklerden HES kodu bilgisinin istenileceğini açıkladı. Bu bakımdan sınava girecek adaylar Hes kodu nasıl alınır onu merak ediyor. Peki HES kodu nedir, açılımı nedir, ÖSYM için HES kodu nasıl alınır tüm detaylar haberimizde...

ÖSYM başvurularında adaylardan bundan böyle HES kodu bilgisi istenecektir. Başkanın açıklamasının ardından merak konusu olan HES nedir, açılımı nedir, HES kodu nasıl temin edilir tüm detayları sizlere aktaralım. ÖSYM için HES nasıl alınır, uzun hali nedir?

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) kodu koronavirüsden dolayı kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların seyahat, ulaşım ve ziyaret gibi işlemlerinde Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli bir şekilde paylaşmaya yaramaktadır. HES kodu sağlık bakanlığı tarafından çıkartıran ve 3 büyük cep operatörünün ortaklaşa kullandığı bir sistemdir.

Kısacası HES kodu vatandaşların ulaşım ve seyehatlerinde, toplu araçlarda ve bu süre kapsamında virüs bulaşma riskini azaltmayı sağlıyor. Mesela birlikte seyehat ettiğiniz birisi Covid'li olursa size bildirim gelmiş oluyor. Böylelikle HES kodu sayesinde vatandaşlara virüs bulaşma riski azalmış oluyor. HES kodu seyahat izin belgesi yerine geçmemektedir.

Son yapılan açıklamaya göre ise ÖSYM sınavlarına gireceklerin ve başvuru yapacakların HES kodu almaları gerekmektedir ve zorunlu hale gelmiştir.

HES AÇILIMI NEDİR?

HES'in açılımı "Hayat Eve Sığar" demektir. Yani "Hayat Eve Sığar" kelimelerinin baş harfleri HES kısaltmasını oluşturmaktadır.

ÖSYM İÇİN HES KODU ALMAK ZORUNLU MU?

Yapılan açıklamaya göre HES kodu olmayanlar sınava başvuru yapamayacaktır. Bu bakımdan HES kodu almak zorunludur. HES kodu temin etmek çok kolaydır. Şimdi kısaca anlatalım.

ÖSYM İÇİN HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu 3 farklı yöntemle alınabilir. HES kodunu SMS ile, Mobil uygulama ile ve E-Devlet üzerinden 3 farklı şekilde alabilirsiniz. İstediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Hes kodunu "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/" sitesinden alabilirsiniz. Siteye girişte aşağıdaki ekran çıkacak. Üç yöntem ile alım yapılabilir.

3 farklı şekilde HES kodu nasıl alınır onu anlatalım.

HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

1-) SMS ile HES kodu nasıl alınır:

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS atılır.

Ardından telefonunuza kısa bir sürede cevap gelecektir. SMS ile HES kodunuz gelmiş olacaktır.

2-) Mobil uygulama ile HES kodu nasıl alınır:

Öncelikle cep telefonundan HES (Hayat Eve Sığar) mobil uygulamasını indiriyoruz. Play Store veya Apple Store'da mevcuttur. Sırasıyla şu adımları uyguluyoruz;

- HES uygulaması üzerinde "HES KODU OLUŞTURMA" ekranına tıklıyoruz.

- Butona basılınca kod oluşturma ekranını açıyoruz.

- "HES KODU OLUŞTUR" bölümünün altında "Yeni Kod Ekle" butonuna basıyoruz ve kodumuz oluşmuş oluyor.

- "Yeni Kod Ekle" butonuna basıldıktan sonra açılan ekranda HES kodu için süre seçilir ve istenirse isim verilebilir.

- Oluşturulan HES kodu ilgili firma, kurum ya da kişiye iletilir ve kişinin hastalık riski taşıyıp taşımadığı bu kod ile sorgulanabilir.

3-) E-Devlet üzerinden HES kodu nasıl alınır:

Dilerseniz E-devlet üzerinden de HES kodu alabilirsiniz. Bunun için "https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme" e devletin resmi sitesine girmeniz gerekiyor. Ardından uygun adımları yaparak HES kodunu alabilirsiniz.

E-DEVLET ÜZERİNDEN HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

HES KODU NERELERDE GEÇERLİDİR?

Hes kodu E-Devlet'te gözükeceği için tüm resmi kurumlarda geçerli oluyor. Bunlardan birisi de ÖSYM'dir. ÖSYM için HES kodu anlattığımız şekilde alınır. Dediğimiz gibi sınava başvurmadan önce HES kodunu almış olmanız gerekiyor. Yoksa başvurunuz kabul edilmez.