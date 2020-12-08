HES kodu E-devlet'te nasıl alınır? SMS ile HES kodu nasıl alınır? TC HES kodu alma nasıl yapılır? HES kodu sorgulama linki!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkemizde bazı yaş gruplarına seyahat ve ulaşım kısıtlamaları devam ediyor. İnsanların gittiği yerleri ve ulaştıkları yerlerin takip edilmesinin ve yer yer engellenmesinin zorunlu olduğu şu dönemde HES kodu da oldukça merak konusu. Peki, HES kodu nasıl alınır? HES kodu sorgulama nasıl yapılır?

HES kodu alma ekranı milyonlarca vatandaş tarafından gün içerisinde araştırılıyor. Koronavirüs salgını sürecinde geliştirilen bu uygulama sayesinde kişilerin Covid-19 risk takibi yapılırken belirli alanlara giriş yaparken bu kod zorunlu kılınıyor. SMS ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınabilen kodla alakalı olarak detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki, HES kodu nasıl alınır? HES kodu sorgulama nasıl yapılır? HES'in açılımı nedir? HES kodu ücretli mi oluyor?

HES AÇILIMI NEDİR?

HES "Hayat Eve Sığar" demektir.

HES KODU NEDİR?

Sağlık bakanlığının hayatevesığar.com'da yapılan açıklamada kod için 'Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır. Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.' denmektedir.

HES KODU ALMAK ÜCRETLİ Mİ? ÜCRETSİZ Mİ?

HES kodu almak tamamen ücretsizdir. HES kodu almak için 3 farklı yöntem mevcut.

HES KODU E-DEVLET İLE NASIL ALINIR?

e-Devlet ile,

e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

HES KODU E-DEVLETSİZ NASIL ALINIR?

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu SMS ile temin edebilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulaması ve e-Devlet üzerinden çocuklarınıza HES kodu oluşturmak için çalışmalar yapılmakta olup, yakın zamanda hizmetinize sunulacaktır.

HES kodu almak için buraya tıklayınız.

HAYAT EVE SIĞAR KODU NASIL ALINIR?