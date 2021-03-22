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HES kodsuz girişler yasak

22.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:25
HES kodsuz girişler yasak

Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 22 Mart Pazartesi gününden itibaren il genelinde bütün kamu kurum ve kuruluşları ile kuaför, kahvehane, spor salonu, hamam gibi yerlere girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu mecburiyeti getirildi.

Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 22 Mart Pazartesi gününden itibaren il genelinde bütün kamu kurum ve kuruluşları ile kuaför, kahvehane, spor salonu, hamam gibi yerlere girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu mecburiyeti getirildi. Uygulama bugün itibariyle başladı. Ayrıca 65 yaş ve üstü vatandaşlar için şehir içinde seyahat kısıtlaması kararı alındı.

Kontrollü normalleşme dönemi sonrası artan vakaların önüne geçmek için Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca, yeni tedbirler alındı. Alınan tedbirler kapsamında bugünden itibaren il genelinde, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kuaför, kahvehane, spor salonu, hamam gibi yerlere girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu mecburiyeti başladı. Uygulamada memnun olan da var, olmayan da. İnegöl'de başlayan uygulamada kahvehaneye gelen müşterilere önce HES kodu soruluyor. Verilen HES kodu hayat eve sığar uygulamasına girilerek riskli olup olmadığı kontrol ediliyor. Daha sonra müşteriye siparişi veriliyor. Müşteriler her şeyin kendileri için olduğunu belirterek, "Bunlara uymak zorundayız, çünkü bunlar bizler için yapılıyor. Kimse kızmasın, herkes kurallara uysun, ancak böyle kurtuluruz" dedi.

İşletme sahipleri ise, "Uygulama bugün itibariyle başladı, müşterilerimizin siparişleri öncesi HES kodlarını istiyoruz. Daha sonra bunları Hayat Eve Sığar uygulamasına giriyoruz. Riskli değilse içeriye alıyoruz. Bazın müşterilerimiz tepki gösteriyor" diye konuştu. - BURSA

HES kodsuz girişler yasak
HES kodsuz girişler yasak
HES kodsuz girişler yasak
HES kodsuz girişler yasak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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